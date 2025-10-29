Durante la sua intervista a Francesca Fagnani nel programma Belve, Belen Rodriguez è tornata a parlare di un tema delicato: la diffusione di video privati e le conseguenze mediatiche e personali che ne derivano.

L’argomento è emerso dopo che, la scorsa estate, Stefano De Martino è stato vittima di un hacker che ha rubato e diffuso online un suo filmato privato. Il video era stato trafugato da una telecamera di sicurezza installata in casa dalla sua fidanzata, Caroline Tronelli.

Belen: “Ho chiamato Stefano per sapere come stava”

Nonostante i rapporti non siano più idilliaci, Belen Rodriguez ha raccontato di aver contattato l’ex marito per sincerarsi delle sue condizioni: “Ho chiamato per sapere come stava sia lui che la fidanzata. Se è stato un bel gesto? No, per me è stato normale”.

“Quando è successo a me, non mi sono sentita difesa”

Parlando del proprio passato, Belen ha ricordato il momento difficile vissuto quando un suo video privato venne diffuso senza il suo consenso: “La cosa che mi ha fatto più soffrire è che quando ho denunciato, il giudice mi disse: ‘E chi mi dice che non l’ha divulgato lei?’. Mi sono sentita non difesa e non compresa, non sono uscita di casa per due mesi”.

La conduttrice ha poi aggiunto un pensiero verso chi diffonde contenuti privati: “Chi è cattivo morirà cattivo. Una persona buona non lo farebbe, perché sa che una cosa così ti ammazza dentro”.