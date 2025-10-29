Nella registrazione di Uomini e Donne andata in onda il 28 ottobre 2025, c’è stato l’attesissimo faccia a faccia tra Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, caratterizzato da emozioni, chiarimenti e accuse reciproche. L’unica grande assente è stata Martina De Ioannon, che ha deciso di non presentarsi nonostante l’invito della conduttrice.

Martina De Ioannon rifiuta l’invito di Maria De Filippi

Secondo quanto riportato da FanPage, Martina avrebbe scelto di non partecipare al confronto “per rispetto dei genitori”, che si sarebbero detti delusi e feriti da alcune parole e atteggiamenti di Ciro Solimeno dopo la rottura.

Un gesto che molti fan hanno interpretato come segno di maturità. Un utente sui social ha commentato: “Adoro la sua scelta di non presentarsi, dimostra quanto fosse sicura che la persona che ha accanto adesso l’avrebbe difesa adeguatamente”. L’ex tronista ha risposto con un laconico ma significativo: “Esattamente!”

Ciro, Gianmarco e Cristina: il confronto in studio

Durante il confronto, Ciro Solimeno ha preso per primo la parola, ammettendo di essere rimasto spiazzato e amareggiato dalla rapidità con cui è nata la storia tra la sua ex Martina e Gianmarco Steri. A colpirlo, in particolare, è stato vedere la ragazza indossare ancora la collana che lui stesso le aveva regalato.

Gianmarco, dal canto suo, ha difeso la nuova relazione, spiegando che non c’era alcuna volontà di ferire o mancare di rispetto a nessuno. Ha aggiunto che, dopo essersi ritrovati entrambi single, l’affinità con Martina sarebbe “riemersa in modo naturale”.

Cristina Ferrara è intervenuta solo per confessare di esserci rimasta male, avendo percepito da tempo un certo distacco da Gianmarco. Ha detto di aver intuito che la sua attenzione fosse rivolta a un’altra donna, ma Gianmarco ha negato qualsiasi tradimento, precisando di aver provato qualcosa per Martina solo dopo un incontro casuale in un locale romano, quando la sua relazione con Cristina era già finita.

Inoltre, Gianmarco ha più volte ribadito che con Martina non c’è ancora un fidanzamento ufficiale: “È una semplice frequentazione, ci stiamo conoscendo”.

Perché si sono lasciati Ciro, Martina, Gianmarco e Cristina

Ciro Solimeno ha raccontato che Martina lo avrebbe lasciato perché cercava “una persona più stabile economicamente” e che, con il tempo, il sentimento tra loro era svanito. Il riavvicinamento tra Martina e Gianmarco sarebbe avvenuto al The Sanctuary, dove sarebbe rinata l’attrazione reciproca.

Gianmarco, invece, ha spiegato di essersi separato da Cristina per via dei continui litigi e perché la relazione “non funzionava più”. Ha precisato che lui e Martina hanno iniziato a sentirsi solo un mese dopo la rottura.

Durante la puntata, Gianni Sperti si è schierato duramente contro Gianmarco, mentre Tina Cipollari ha mantenuto una posizione più moderata, pur condividendo parte delle critiche. Maria De Filippi, invece, ha difeso Gianmarco, sottolineando che “non ha fatto nulla di grave” e che “i sentimenti non si possono controllare”.

Quando andrà in onda la puntata del confronto

La puntata del confronto tra Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara — con l’assenza di Martina De Ioannon — è prevista per oggi, mercoledì 29 ottobre 2025, alle ore 14:45 su Canale 5.