Nella casa del Grande Fratello, tra Rasha Younes e Omer Elomari sembra poter nascere qualcosa che vada oltre una semplice amicizia. I due concorrenti hanno sviluppato un rapporto speciale, ma entrambi hanno deciso di procedere con calma, rispettando i rispettivi spazi.

Rasha Younes: tra cautela ed emozioni

Nei giorni scorsi, Rasha Younes ha confidato a Ivana Castorina il motivo per cui è frenata nel rapporto con Omer Elomari: “So che ho gli occhi di mia madre qui, i miei telespettatori sono la famiglia, per qualsiasi cosa ci penso 100mila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo”.

Nonostante la cautela, Rasha ha ammesso il suo interesse per il coinquilino: “Magari tra una settimana crollo perché anche io lo cerco di più. Sono cose forti, sono un essere umano”.

In un video pubblicato sui canali social del Grande Fratello, ha aggiunto: “Con lui ho un rapporto diverso, una cosa mentale. Lui è molto intelligente, ha capito come sono fatta. La mia testa è più forte delle mie emozioni, e lui se facesse un passo in più mi frenerebbe. Quindi, vorrei che sia tutto naturale”.

Omer Elomari: l’interesse per Rasha

Dal suo punto di vista, Omer Elomari ha commentato: “Le piaccio, ma lei ha un passo avanti e uno indietro, non è molto sicura. Forse mi sta studiando, lei è chiusa, non parla. È difficile farla aprire”.

Omer ad Anita: "Mi piaci"

Tuttavia, la confessione fatta al termine della puntata di lunedì 27 ottobre potrebbe aprire nuovi scenari. Omer, infatti, ha rivelato ad Anita Mazzotta di essere interessato a lei: “Volevo parlare di questa cosa con te…eri la prima scelta per me in questa casa come ragazza, forse non te l’ho detto mai. Tu sei sempre la prima scelta, sei bellissima, mi piaci è la verità”. Anche la piercer non sembra immune al fascino del coinquilino: “Io ti ho messo come primo”.

A questo punto potrebbe svilupparsi un nuovo triangolo amoroso tra le mura della Casa più spiata d’Italia. Staremo a vedere quello che accadrà.