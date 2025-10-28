Non si placa la gelosia di Valentina Piscopo al Grande Fratello. Dopo una settimana di fuoco, la donna è tornata nella Casa per un nuovo e acceso confronto con il compagno Domenico D’Alterio e la coinquilina Benedetta Stocchi, al centro di un presunto triangolo che sta infiammando il reality di Canale 5.

La busta rossa e l’articolo delle minacce

Tutto parte dall’arrivo di una busta rossa: al suo interno un articolo che riporta le minacce di Valentina a Benedetta. Una notizia che sconvolge gli equilibri e accende ulteriormente gli animi, mentre fuori dal gioco crescono sospetti, accuse e tensioni sui social.

Simona Ventura a Scampia: il racconto di Valentina

Simona Ventura si è recata a Scampia per incontrare Valentina e la madre, con l’obiettivo di capire le radici della sua rabbia.

La donna racconta un amore lungo nove anni, fatto di alti e bassi: “La mia rabbia è dettata da tutti questi anni insieme. Nove anni di montagne russe. Io lo amo, ma non ho la certezza che lui ami me”.

Valentina rivela anche momenti difficili della relazione: “Dopo un viaggio ho scoperto di essere incinta, ma lui non era pronto. L’ho beccato con un’altra donna, ma l’ho perdonato. Ora, però, non riesco più a fidarmi”. E su Benedetta, la frecciata è diretta: “Lei si è buttata su un uomo impegnato. Non è una donna, non ha rispetto per un’altra donna”.

Il confronto tra Valentina e Benedetta

Il tanto atteso faccia a faccia tra le due donne non tarda ad arrivare. Benedetta cerca di giustificarsi: “Mi scuso ancora con lei, tra di noi c’è solo amicizia”. Ma Valentina non crede alle sue parole: “Vi avevo chiesto distacco. Vi addormentate insieme, vi accarezzate. Per me tu hai una cotta per lui”. Dallo studio, Sonia Bruganelli prende la parola e bacchetta Domenico: “Capisco Valentina. Non è bello dover dire al proprio compagno ‘Guarda che esisto’. Domenico, sei stato egoista e hai messo in difficoltà Benedetta”.

Il confronto con Domenico e il bacio che scandalizza

Quando Domenico entra in salotto, il clima si fa ancora più teso. Valentina lo accusa: “Mi stai infangando come donna, madre e compagna. Ti scusi, ma continui a comportarti nello stesso modo”. Lui tenta di difendersi: “Si può sbagliare, ma se si decide di andare avanti bisogna mettere una pietra sopra”. Ma Valentina non ci sta: “Sai cosa vedo io? Che sei innamorato di Benedetta. Fai l’uomo di 32 anni, non il ragazzino di 24”.

Poco prima di andare via, Domenico ruba un bacio forzato a Valentina, gesto che suscita immediata condanna da parte del programma: “Il bacio rubato, anche se è la tua compagna, non ci è piaciuto per niente”.

Benedetta promette: “Lo aiuterò a mantenere la distanza”

Dopo la tensione, Benedetta prova a calmare le acque e promette: “Lo aiuterò a mantenere la distanza”. Ma le dinamiche nella Casa del Grande Fratello sembrano tutt’altro che risolte. Tra gelosia, accuse e ferite aperte, il triangolo Valentina–Domenico–Benedetta promette ancora molti colpi di scena.