Alessandro Basciano è diventato noto al grande pubblico grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi, dove ha vestito prima i panni di corteggiatore. Successivamente, è tornato alla ribalta nel Grande Fratello Vip, reality in cui ha conosciuto Sophie Codegoni.

Tra i due è nata una storia d’amore intensa, culminata in momenti importanti come la proposta di matrimonio sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia e la nascita della loro figlia, Céline Blue.

Tuttavia, la relazione si è conclusa nel peggiore dei modi: Sophie Codegoni ha denunciato l’ex compagno per stalking e minacce, dando il via a un procedimento giudiziario che ha portato Basciano all’obbligo di indossare il braccialetto elettronico.

Alessandro Basciano ritrova l’amore: avvistato a Napoli con una nuova ragazza

Dopo mesi difficili e lontano dai riflettori, Basciano sembra aver voltato pagina. Nelle ultime ore, infatti, sono emerse alcune foto diffuse sui social che lo mostrano in dolce compagnia per le vie di Napoli.

A rivelarlo è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram ha condiviso la segnalazione di un utente: “Ciao Deia, ho visto Alessandro Basciano a Napoli con una ragazza, penso sia la fidanzata perché si tenevano per mano e giocavano”.