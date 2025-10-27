Questa edizione del Grande Fratello sembrava avere tutte le carte in regola per regalare forti emozioni e colpi di scena. Tuttavia, finora i veri protagonisti del reality sono stati gli opinionisti e la conduzione impeccabile di Simona Ventura, una vera regina dei reality.

I concorrenti, invece, non hanno ancora dato vita a dinamiche degne di nota: nessun flirt, nessun triangolo amoroso, solo una rissa sfiorata e finita con un abbraccio in prima serata. Un mese di programma che, per molti spettatori, è stato il “nulla più totale”.

L’episodio imbarazzante nella notte: la produzione tace

Nelle ultime ore, però, un rumor clamoroso ha iniziato a circolare.

Secondo quanto rivelato da un membro della produzione a Dagospia, nella Casa si sarebbe verificato un episodio imbarazzante passato sotto silenzio.

Pare che un concorrente del Grande Fratello abbia avuto problemi di diuresi durante la notte, bagnando il letto involontariamente. La produzione avrebbe deciso di non rivelare il nome del gieffino coinvolto, per tutelarne la privacy e evitare imbarazzi in diretta.

Come ha scritto Ivan Rota su Dagospia: “Un episodio imbarazzante all’interno della Casa. Stando a quanto riferito da gola profonda della produzione, un concorrente si sarebbe fatto la pipì addosso mentre era a letto”.

Omer Elomari e Mattia Scudieri, la “royal couple” del GF 2025

Oltre al gossip sull’incidente, Ivan Rota ha svelato un altro dettaglio curioso: la “ship” tra Omer Elomari e Mattia Scudieri, che sta conquistando i social.

I due gieffini mostrano una forte complicità, fatta di abbracci, sguardi e gesti d’affetto. Alcuni fan parlano di amicizia speciale, altri sognano una storia d’amore tra il bel siciliano e l’affascinante siriano.

Su TikTok e X (Twitter) circolano video diventati virali:

Omer che slaccia la cintura di Mattia o annusa la sua canottiera;

che slaccia la cintura di o annusa la sua canottiera; Mattia che sale a cavalcioni su Omer, tra risate e battute scherzose.

Il web si divide: semplice amicizia maschile o queerbaiting televisivo?

Quel che è certo è che i fan li hanno già proclamati “la nuova royal couple della Casa”.