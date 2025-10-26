Il comportamento di Domenico D’Alterio nella Casa del Grande Fratello continua a far discutere. L’avvicinamento con la coinquilina Benedetta Stocchi ha diviso il pubblico: da una parte chi parla di semplice complicità, dall’altra chi vede un possibile superamento dei limiti.

Valentina, fidanzata di Domenico, rompe il silenzio

Fuori dalla Casa, Valentina, fidanzata di Domenico, ha deciso di intervenire ai microfoni di LolloMagazine. Le sue parole lasciano trasparire delusione e frustrazione per gli atteggiamenti del compagno in diretta nazionale.

Sul feeling tra Domenico e Benedetta: “In questo momento non penso a nulla. Ho solo la testa invasa da pensieri… mi sarei aspettata tutto tranne questo caos esterno”.

Sul comportamento di Domenico dopo l’ultimo confronto: “Sinceramente sì! Ho cercato di far capire la situazione esterna al mio uomo ma senza alcun risultato e rispetto. È peggiorato tutto ancor di più”.

Il giudizio di Valentina su Benedetta Stocchi

Riguardo alla coinquilina di Domenico, Valentina non ha dubbi: “Non conosco nessuna Benedetta… mi astengo dal parlare di una persona che, per me, vale meno di zero!”.

La fidanzata del concorrente ha aggiunto di non aver ancora preso decisioni definitive, sottolineando l’ambiguità di Domenico sia nelle parole sia nei gesti, e dichiarando di voler valutare attentamente la situazione.