Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme hanno ufficialmente coronato il loro amore. La coppia, nata all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 6, si è sposata lo scorso giugno, dopo tre anni di fidanzamento.

Il matrimonio: emozioni e gioia tra amici e parenti

Durante la puntata odierna di Verissimo, sono state mostrate le clip del matrimonio. I due neo sposi, raggianti di felicità, si sono giurati amore eterno in una cerimonia all’insegna dell’allegria. Amici e parenti hanno fatto gli auguri alla coppia, tra cui l’ex coinquilino della Casa Manuel Bortuzzo.

Anche il fratello di Gianmaria Antinolfi ha voluto condividere le sue emozioni, confessando che, sebbene tre anni fa non avrebbe mai scommesso sulla relazione, oggi è sicuro che Federica Calemme sia la donna giusta per lui e la sua metà perfetta.

Parole d’amore: Gianmaria racconta il primo incontro

In studio, i due si sono mostrati felicissimi e molto innamorati. Gianmaria Antinolfi ha raccontato il momento in cui ha capito che Federica Calemme era la donna della sua vita: “Quando ti ho vista arrivare… c’è quella canzone di Gino Paoli che descrive appieno quello che è successo a me al Grande Fratello. Infatti, c’è un frame di quell’istante: lei entra e io la guardo… e io là avevo già capito in qualche modo che era lei”.

Il futuro insieme: il desiderio di una famiglia

Ora la coppia sogna di allargare la famiglia. Gianmaria Antinolfi ha dichiarato: “Adesso sogniamo di costruire una famiglia, di avere un figlio, sarebbe il regalo più grande”.

Anche Federica Calemme si sente pronta a diventare mamma: “Non lo si è mai pronti però sì, ho la persona più bella al mio fianco e ho voglia di mettere su famiglia, mi sento pronta”.