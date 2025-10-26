Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli protagoniste del momento più discusso dell’ultima puntata di Ballando con le Stelle. Un confronto acceso, pieno di frecciatine, ironia e verità, che ha letteralmente infiammato i social e catturato l’attenzione del pubblico.

L’esibizione di Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca

Durante la puntata di sabato sera, Barbara d’Urso, in coppia con Pasquale La Rocca, si è esibita in una coreografia che non ha convinto la giurata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha lanciato una battuta tagliente: “Stasera ti converrebbe che parlassi d’altro e non di ballo”.

Una frase che ha acceso la miccia del confronto. La conduttrice napoletana ha replicato con eleganza ma decisione: “Per quanto mi riguarda puoi parlare di ciò che vuoi, sono qui per questo, pronta a farmi giudicare”.

“Troppa fatica sul palco”: la critica di Selvaggia Lucarelli

Selvaggia ha spiegato di non aver trovato la performance all’altezza delle aspettative, sottolineando che Barbara appariva affaticata e in difficoltà con la coreografia: “Questa sera c’era molta fatica nello stare dietro a Pasquale e si è visto. Ti saresti dovuta tirare indietro e capire che la coreografia era troppo per te”.

Non solo. La giurata ha poi aggiunto una frecciata velenosa sulle scelte televisive passate di Barbara: “Hai accettato di fare certe cose, quindi c’era la tua volontà”.

La d’Urso ha risposto con fermezza: “C’era la mia condivisione, che prevede la mia volontà e quella di altri”.

Il caso Francesca Fialdini e il presunto favoritismo

Il confronto si è spostato poi sulla giuria di Ballando con le Stelle.

Il coreografo Matteo Addino ha accusato la giuria di “fare figli e figliastri”, citando Francesca Fialdini come esempio. Secondo lui, la conduttrice sarebbe stata “favorita” nonostante una performance “basica”.

Selvaggia Lucarelli ha risposto prontamente: “Sì, era più basica e ha preso voti più bassi ed è arrivata seconda”. A quel punto Barbara d’Urso ha fatto notare l’errore: “Voti più bassi? Non mi sembra”.

Un botta e risposta che ha mostrato ancora una volta la tensione tra le due protagoniste.

Il pronostico di Selvaggia Lucarelli a Tv Talk

Barbara ha poi tirato in ballo un episodio precedente: “Un giurato non dovrebbe dire su chi punta per la vittoria. Mi è arrivata la notizia che tu, a Tv Talk, hai detto che vincerà la Fialdini”.

Selvaggia ha replicato con sarcasmo: “Ti hanno riferito perché tu non mi guardi, quindi non vedi Tv Talk, lo ami ma non lo guardi”.

Barbara ha ribattuto: “Io non ti guardo perché ho da fare, ma se il tuo ego si accresce, ti dico che ti guardo. Comunque questo è lo show che volevi”.

La Lucarelli ha poi rincarato la dose, accusando Barbara di “rosicare”: “Ci piace questa tua versione rosicona, la amo troppo”.

“Trash”? La risposta finale di Barbara d’Urso

Il confronto si è chiuso con un’ultima stoccata della Lucarelli: “Non mi fai più parlare, sei diventata tutto quello che hai fatto in tv: il trash”. A quel punto Barbara d’Urso ha messo fine alla discussione con un deciso:

“That’s it. Poverina. Per me finisce qui”.