Non si nascondono più Martina De Ioannon e Gianmarco Steri, ex protagonisti di Uomini e Donne, che da qualche giorno fanno parlare di sé per la loro frequentazione sempre più evidente. Anche se i due non hanno ancora annunciato ufficialmente la relazione, i loro comportamenti lasciano pochi dubbi: tra loro c’è in corso una frequentazione.

Le apparizioni pubbliche e il video virale

Dopo essere stati avvistati al live di X Factor lo scorso giovedì, i due ex tronisti sono stati nuovamente notati ieri sera in un locale di Centocelle. In compagnia del gruppo di amici del barbiere romano - guidato da Enzakkione - Martina e Gianmarco non si sono sottratti agli sguardi dei presenti.

Nei video circolati sui social, si vedono i due che si scambiano un bacio durante la serata, gesto che ha fatto il giro del web in pochissime ore.

Lo sfogo di Martina sui social

Nelle ultime ore, Martina De Ioannon ha deciso di rispondere pubblicamente ad alcuni commenti comparsi sotto un suo post su Instagram, dove alcuni utenti avrebbero tirato in ballo la sua famiglia. L’ex tronista ha replicato con toni accesi, chiarendo la sua posizione: “Non parlate di famiglie perché la mia non c’entra nulla con tutto sto show. Le famiglie di cui vergognarsi sono altre! La mia è tutta un’altra cosa, zitti! Non nominate le famiglie perché se parlo io sfascio i teatrini. Attaccate me ma non quei due signori dei miei genitori, le famiglie che devono guardarsi la coscienza sono altre. Stop!”.