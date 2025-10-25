Il nuovo singolo di Marina Fiordaliso (che altro non è che una nuova versione di “Me so ‘mbriacato” di Alessandro Mannarino) è diventato virale sui social. Il motivo? La clip che ha visto protagonisti molti suoi ex coinquilini della Casa del Grande Fratello.

I protagonisti del video

Tra coloro che hanno preso parte al video troviamo: Marco Maddaloni, Giuseppe Garibaldi, Sergio D’Ottavi, Rosy Chin, Letizia Petris, Paolo Masella, Mirko Brunetti, Giselda Torresan, Valentina Modini, Lorenzo Remotti, Angelica Baraldi e Federico Massaro.

Le assenze che fanno discutere

Non tutti gli ex concorrenti hanno partecipato. Sono mancati all’appello Anita Olivieri, Beatrice Luzzi, Greta Rossetti e Perla Vatiero. Resta un mistero se queste defezioni siano dovute a scelte personali o a semplici indisponibilità, ma il dibattito tra i fan sui social è già acceso.