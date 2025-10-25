Durante la quinta puntata di Tale e Quale Show (clicca QUI per il resoconto), Antonella Fiordelisi ha conquistato quasi tutti i giudici con la sua performance di Karol G sul brano Si antes te hubiera conocido. L’influencer si è distinta per la sua energia sul palco e per i progressi evidenti nel canto e nel ballo, piazzandosi al terzo posto in classifica finale.

Gli elogi di Alessia Marcuzzi

In particolare, Alessia Marcuzzi, giudice del programma, ha definito l’esibizione di Fiordelisi “fantastica”. La conduttrice ha spiegato: “Lei non è né una cantante né una ballerina. Questa è una trasmissione live, ha ballato in maniera sexy, il ballo lo ha migliorato. Ha fatto un accento spagnolo difficile da fare, anche vocalmente hai preso qualcosa di Karol G. Quindi brava”.

Anche Giorgio Panariello e Nicola Savino si sono detti d’accordo con la Marcuzzi, sottolineando la corretta pronuncia e l’interpretazione convincente della Fiordelisi.

La risposta di Marcuzzi alle critiche su X

Dopo la puntata, Alessia Marcuzzi è intervenuta su X per rispondere alle critiche ricevute per i complimenti rivolti a Fiordelisi. Un utente aveva scritto: “Viene pagata per dare giudizi positivi alla Fiordelisi?”.

La conduttrice ha replicato chiaramente: “Mi dispiace che queste critiche arrivino sempre dalle donne. Io non seguo nessun fan club, non mi interessa nulla di sta roba. State giudicando male una ragazza solo perché molto bella. Perché la verità è che vi dà fastidio che sia pure brava”.