Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno, volti noti dello spettacolo si cimentano in imitazioni e interpretazioni canore, sfidandosi sul palco con grande entusiasmo.

Il cast della quindicesima edizione

Il cast di quest’anno include alcune “vecchie conoscenze” e nuovi protagonisti:

Carmen Di Pietro (ripetente)

(ripetente) Le Donatella

Antonella Fiordelisi

Pamela Petrarolo

Maryna (Marina Valdemoro Maino)

(Marina Valdemoro Maino) Samuele Cavallo

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli

Gianni Ippoliti

Tony Maiello

Peppe Quintale

I giudici

Anche quest’anno la giuria conferma la sua formazione vincente:

Giorgio Panariello

Cristiano Malgioglio

Alessia Marcuzzi , alla sua seconda edizione, subentrata lo scorso anno a Loretta Goggi

, alla sua seconda edizione, subentrata lo scorso anno a Nicola Savino, quarto giudice ospite e conduttore dello spin-off Tali e Quali, in onda a gennaio

Le esibizioni della quinta puntata

La puntata si è aperta con Tony Maiello, che ha interpretato Tiziano Ferro sulle note di Sere Nere. A seguire:

Le Donatella → Medley di Heather Parisi e Lorella Cuccarini (Disco bambina, Cicale, Sugar Sugar, La notte vola)

→ Medley di (Disco bambina, Cicale, Sugar Sugar, La notte vola) Gianni Ippoliti → Tony Effe in Damme ‘na mano

→ in Damme ‘na mano Samuele Cavallo → Robbie Williams con Angels

→ con Angels Carmen Di Pietro → Orietta Berti in Tipitipitì, esibizione poco convincente

→ in Tipitipitì, esibizione poco convincente Antonella Fiordelisi → Karol G con Si antes tu hubiera conocido / As It Was

→ con Si antes tu hubiera conocido / As It Was Pamela Petrarolo → Mia Martini in Gli uomini non cambiano, applauditissima

→ in Gli uomini non cambiano, applauditissima Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → Duetto impossibile: Piero Pelù ed Edoardo Bennato in Il gatto e la volpe

→ Duetto impossibile: in Il gatto e la volpe Peppe Quintale → Jovanotti in Penso positivo

→ in Penso positivo Maryna → Christina Aguilera in Hurt, vincitrice della puntata

Classifica finale della quinta puntata

Maryna – 67 punti Tony Maiello – 62 punti Antonella Fiordelisi / Pamela Petrarolo – 51 punti Samuele Cavallo – 50 punti Le Donatella / Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 38 punti Peppe Quintale – 37 punti Gianni Ippoliti – 24 punti Carmen Di Pietro – 21 punti

Ogni concorrente ha potuto assegnare 5 punti bonus ad altri partecipanti, mentre il pubblico ha votato via social dando:

5 punti a Antonella Fiordelisi

3 punti a Tony Maiello

1 punto a Samuele Cavallo

La giuria ha diviso i voti:

Savino e Malgioglio hanno premiato Tony Maiello

hanno premiato Panariello e Marcuzzi hanno dato il primo posto a Maryna

Prossime esibizioni

I concorrenti si preparano per nuove sfide nella sesta puntata: