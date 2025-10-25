A cura di Annalisa Accardo

Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno, volti noti dello spettacolo si cimentano in imitazioni e interpretazioni canore, sfidandosi sul palco con grande entusiasmo.

Il cast della quindicesima edizione

Il cast di quest’anno include alcune “vecchie conoscenze” e nuovi protagonisti:

  • Carmen Di Pietro (ripetente)
  • Le Donatella
  • Antonella Fiordelisi
  • Pamela Petrarolo
  • Maryna (Marina Valdemoro Maino)
  • Samuele Cavallo
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
  • Gianni Ippoliti
  • Tony Maiello
  • Peppe Quintale

I giudici

Anche quest’anno la giuria conferma la sua formazione vincente:

  • Giorgio Panariello
  • Cristiano Malgioglio
  • Alessia Marcuzzi, alla sua seconda edizione, subentrata lo scorso anno a Loretta Goggi
  • Nicola Savino, quarto giudice ospite e conduttore dello spin-off Tali e Quali, in onda a gennaio

Le esibizioni della quinta puntata

La puntata si è aperta con Tony Maiello, che ha interpretato Tiziano Ferro sulle note di Sere Nere. A seguire:

  • Le Donatella → Medley di Heather Parisi e Lorella Cuccarini (Disco bambina, Cicale, Sugar Sugar, La notte vola)
  • Gianni IppolitiTony Effe in Damme ‘na mano
  • Samuele CavalloRobbie Williams con Angels
  • Carmen Di PietroOrietta Berti in Tipitipitì, esibizione poco convincente
  • Antonella FiordelisiKarol G con Si antes tu hubiera conocido / As It Was
  • Pamela PetraroloMia Martini in Gli uomini non cambiano, applauditissima
  • Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → Duetto impossibile: Piero Pelù ed Edoardo Bennato in Il gatto e la volpe
  • Peppe QuintaleJovanotti in Penso positivo
  • MarynaChristina Aguilera in Hurt, vincitrice della puntata

Classifica finale della quinta puntata

  1. Maryna – 67 punti
  2. Tony Maiello – 62 punti
  3. Antonella Fiordelisi / Pamela Petrarolo – 51 punti
  4. Samuele Cavallo – 50 punti
  5. Le Donatella / Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 38 punti
  6. Peppe Quintale – 37 punti
  7. Gianni Ippoliti – 24 punti
  8. Carmen Di Pietro – 21 punti

Ogni concorrente ha potuto assegnare 5 punti bonus ad altri partecipanti, mentre il pubblico ha votato via social dando:

  • 5 punti a Antonella Fiordelisi
  • 3 punti a Tony Maiello
  • 1 punto a Samuele Cavallo

La giuria ha diviso i voti:

  • Savino e Malgioglio hanno premiato Tony Maiello
  • Panariello e Marcuzzi hanno dato il primo posto a Maryna

Prossime esibizioni

I concorrenti si preparano per nuove sfide nella sesta puntata:

  • Tony MaielloMahmood
  • Le DonatellaDitonellapiaga e Rettore
  • Gianni IppolitiPeppino Di Capri
  • Samuele CavalloDiodato
  • Carmen Di PietroBoy George
  • Antonella FiordelisiClara
  • Pamela PetraroloFiorella Mannoia
  • Flavio Insinna e Gabriele CirilliFrankenstein e Mercoledì
  • Peppe QuintaleBarry Gibb
  • MarynaSerena Brancale

 