Ieri sera è andata in onda la quinta puntata della quindicesima edizione di Tale e Quale Show, il celebre programma di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Anche quest’anno, volti noti dello spettacolo si cimentano in imitazioni e interpretazioni canore, sfidandosi sul palco con grande entusiasmo.
Il cast della quindicesima edizione
Il cast di quest’anno include alcune “vecchie conoscenze” e nuovi protagonisti:
- Carmen Di Pietro (ripetente)
- Le Donatella
- Antonella Fiordelisi
- Pamela Petrarolo
- Maryna (Marina Valdemoro Maino)
- Samuele Cavallo
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli
- Gianni Ippoliti
- Tony Maiello
- Peppe Quintale
I giudici
Anche quest’anno la giuria conferma la sua formazione vincente:
- Giorgio Panariello
- Cristiano Malgioglio
- Alessia Marcuzzi, alla sua seconda edizione, subentrata lo scorso anno a Loretta Goggi
- Nicola Savino, quarto giudice ospite e conduttore dello spin-off Tali e Quali, in onda a gennaio
Le esibizioni della quinta puntata
La puntata si è aperta con Tony Maiello, che ha interpretato Tiziano Ferro sulle note di Sere Nere. A seguire:
- Le Donatella → Medley di Heather Parisi e Lorella Cuccarini (Disco bambina, Cicale, Sugar Sugar, La notte vola)
- Gianni Ippoliti → Tony Effe in Damme ‘na mano
- Samuele Cavallo → Robbie Williams con Angels
- Carmen Di Pietro → Orietta Berti in Tipitipitì, esibizione poco convincente
- Antonella Fiordelisi → Karol G con Si antes tu hubiera conocido / As It Was
- Pamela Petrarolo → Mia Martini in Gli uomini non cambiano, applauditissima
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → Duetto impossibile: Piero Pelù ed Edoardo Bennato in Il gatto e la volpe
- Peppe Quintale → Jovanotti in Penso positivo
- Maryna → Christina Aguilera in Hurt, vincitrice della puntata
Classifica finale della quinta puntata
- Maryna – 67 punti
- Tony Maiello – 62 punti
- Antonella Fiordelisi / Pamela Petrarolo – 51 punti
- Samuele Cavallo – 50 punti
- Le Donatella / Flavio Insinna e Gabriele Cirilli – 38 punti
- Peppe Quintale – 37 punti
- Gianni Ippoliti – 24 punti
- Carmen Di Pietro – 21 punti
Ogni concorrente ha potuto assegnare 5 punti bonus ad altri partecipanti, mentre il pubblico ha votato via social dando:
- 5 punti a Antonella Fiordelisi
- 3 punti a Tony Maiello
- 1 punto a Samuele Cavallo
La giuria ha diviso i voti:
- Savino e Malgioglio hanno premiato Tony Maiello
- Panariello e Marcuzzi hanno dato il primo posto a Maryna
Prossime esibizioni
I concorrenti si preparano per nuove sfide nella sesta puntata:
- Tony Maiello → Mahmood
- Le Donatella → Ditonellapiaga e Rettore
- Gianni Ippoliti → Peppino Di Capri
- Samuele Cavallo → Diodato
- Carmen Di Pietro → Boy George
- Antonella Fiordelisi → Clara
- Pamela Petrarolo → Fiorella Mannoia
- Flavio Insinna e Gabriele Cirilli → Frankenstein e Mercoledì
- Peppe Quintale → Barry Gibb
- Maryna → Serena Brancale