La prossima puntata di Amici 25, in onda domenica pomeriggio su Canale 5, promette scintille. Quella che doveva essere una normale registrazione del talent show di Maria De Filippi si è trasformata in una puntata ad alta tensione, con tre eliminazioni, una maglia sospesa e diversi allievi in bilico.

Le anticipazioni arrivano direttamente da Superguida TV, che ha svelato nel dettaglio quanto accaduto durante la registrazione.

Amici 25: eliminazioni e maglia sospesa

Secondo quanto riportato da Superguida TV, la maestra Alessandra Celentano ha preso decisioni nette nei confronti dei suoi allievi.

Il ballerino Tommaso Troso è stato eliminato, con la Celentano che ha spiegato di non volerlo illudere: “Non voglio illuderti. Dopo un mese mi sono accorta che non puoi reggere il confronto con gli altri. Ti serve più tempo e non sei pronto ad affrontare una cosa del genere”.

Ma non è stato l’unico a lasciare la scuola.

Frasa è stato eliminato dopo la sfida persa contro Angie , risultando il primo a uscire durante la registrazione.

è stato , risultando il primo a uscire durante la registrazione. Matilde ha perso la sfida contro Paola e ha dovuto abbandonare il programma.

ha perso la e ha dovuto abbandonare il programma. A fine puntata, Emiliano ha ricevuto la sospensione della maglia, sempre da parte della Celentano, che lo ha accusato di non mettere in pratica le correzioni e di concentrarsi troppo su salti e evoluzioni: “Era tutto en dedans”.

Concorrenti a rischio eliminazione

Sempre secondo Superguida TV, tre allievi sono finiti a rischio eliminazione e potrebbero abbandonare la scuola già nella prossima puntata:

Anna

Pierpaolo

Plasma

Classifica Canto – Amici 25

Sul fronte del canto, il primo posto va a Riccardo, che ha emozionato tutti con “La mia storia con te” di Alessandra Amoroso.

La seconda posizione è di Valentina, che con “Where is my husband” di Raye ha ricevuto i complimenti di Emma Marrone.

Classifica completa:

Riccardo – La mia storia con te Valentina – Where is my husband (Raye) Flavia – The Shoop Shoop Song Michelle – Love Story (Taylor Swift) → la Pettinelli ha dichiarato di volerla mettere in sfida Gard – Nonno Hollywood Plasma – Non sei tu (Gazzelle) con barre inedite Opi – My Sharona → voto 3 da Rudy Zerbi Penelope – Don’t Know Why (Norah Jones), consigliata da Emma per migliorare il registro vocale

Classifica Ballo – Amici 25

La classifica di ballo vede primeggiare Maria Rosaria, che ha danzato una splendida rumba con Mattia Zenzola sulle note di Falling. Segue Emiliano, nonostante la maglia sospesa, con una coreografia su Take Me to Church.

Classifica completa:

Maria Rosaria – Falling Emiliano – Take Me to Church Alessio – Habibi Pierpaolo – In ginocchio da te (Gianni Morandi) Alex – Titi Me Pregunto Anna – No Hero (Elisa) → giudicata “frenata nei movimenti”

Quando va in onda Amici 25

La puntata con queste eliminazioni e sorprese andrà in onda domenica pomeriggio su Canale 5, nel consueto appuntamento condotto da Maria De Filippi. Con tre allievi eliminati, una maglia sospesa e nuovi rischi all’orizzonte, la corsa verso il serale di Amici 25 si fa sempre più dura e spettacolare.