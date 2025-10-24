A distanza di anni dal clamore mediatico, Clizia Incorvaia è tornata a raccontare la vicenda che nel 2019 coinvolse l’allora marito Francesco Sarcina, leader de Le Vibrazioni, e l’attore Riccardo Scamarcio.

“I panni sporchi si lavano in casa”

Ospite di La Volta Buona con Caterina Balivo, l’influencer ed ex gieffina ha spiegato: “Mi sento di dire che i panni sporchi andavano lavati in casa, che la dichiarazione che fece all’epoca il mio ex marito era un’intervista che non andava rilasciata perché c’erano dei bambini, il suo e la nostra”.

Clizia ha definito le parole di Sarcina “sull’onda dell’egoismo”, sottolineando il peso emotivo della vicenda sui figli.

Le conseguenze sulla vita personale e lavorativa

Clizia Incorvaia ha ricordato anni difficili: “Nessuno ha pensato alle ripercussioni che ho avuto a livello psicologico: sono stati anni molto duri, in cui ho portato la A di adulterio, tipo il libro La lettera scarlatta. Sono stata additata per mesi. La stampa è stata cattivissima con me senza sapere le vicende. Sono stata molto male e ho perso tantissimi lavori perché ero in un gossip negativo, mi venivano cancellate campagne di aziende molto importanti”.

Rinascita e speranza

Nonostante tutto, Clizia Incorvaia ha raccontato il percorso per ricostruirsi: “Spero che non accada più ad altre donne, per ricostruirmi ho impiegato tanti anni di psicanalisi e di buona volontà”.