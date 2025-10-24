Chiara Ferragni, celebre influencer e imprenditrice, ha parlato della sua nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera in un’intervista rilasciata a Cosmopolitan Spagna. Dopo la turbolenta fine del matrimonio con Fedez, Ferragni sembra aver ritrovato l’amore e la serenità.

Chiara Ferragni: “Sono felicemente innamorata”

L’influencer si è detta molto romantica e positiva riguardo al futuro della coppia: “Sono felicemente innamorata e spero che duri per sempre. Sono molto romantica. Adoro essere innamorata, vedere le persone innamorate. Sono una fan dell’amore in generale”.

Riguardo al divorzio da Fedez, Ferragni ha spiegato che il 2024 è stato un anno difficile ma allo stesso tempo formativo: “Il 2024 è stato molto difficile per me perché ho affrontato la separazione, il divorzio e molte altre cose. Tuttavia, mi ha insegnato molto, come godersi le onde della vita”.

Fedez: la versione dell’ex marito sul matrimonio

Diverso il tono scelto da Fedez, che durante un’intervista per il podcast Officine Editoriali e nel suo libro autobiografico ha descritto il matrimonio come un’esperienza complessa: “Il matrimonio è stato una bugia, un sogno che non si è realizzato, un sogno che è diventato un incubo, una allucinazione collettiva o qualcosa di ancora più grave?”.

Il rapper ha sottolineato come la percezione della loro relazione possa variare da persona a persona: “Per me è stata quella che ho scritto in questo libro. Per il pubblico è stata un’altra cosa ancora. Per la mia ex moglie probabilmente sarà stata un’altra cosa ancora, quindi è difficile definire”.

Inoltre, Fedez lancia una frecciatina a Chiara Ferragni, affermando che il 2024, definito dall’influencer l’anno più difficile della sua vita, è stato in parte anche conseguenza delle sue scelte personali.