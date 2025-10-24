La partecipazione di Maria De Filippi alla nuova edizione di Belve era stata confermata già da settimane, ma adesso si conosce finalmente il suo ruolo effettivo nel programma condotto da Francesca Fagnani.

Un ruolo inedito: Maria intervista Francesca

Contrariamente a quanto molti spettatori potevano immaginare, Maria De Filippi non sarà l’ospite seduto sullo scomodo sgabello di Belve. In questa edizione, sarà lei a porre una domanda alla conduttrice: la celebre domanda sarà “Che belva si sente?”, e le risposte di Francesca Fagnani verranno mostrate in ogni puntata.

Si tratta di pillole video composte da domanda e risposta, registrate in anticipo. La partecipazione di Maria De Filippi sarà distribuita su tutte e cinque le puntate del programma, ma non sarà presente fisicamente negli studi Rai: i suoi interventi saranno trasmessi in collegamento, anche se non è ancora chiaro in quale momento della puntata appariranno.

Il format innovativo

Questa scelta rappresenta una novità assoluta per Belve. Non ci sarà la classica dinamica frontale tra conduttrice e ospite, né l’introduzione in stile C’è Posta Per Te. Gli spettatori vedranno brevi interazioni tra Maria De Filippi e Francesca Fagnani, invertendo così i ruoli rispetto al tradizionale talk show.

Gli ospiti della nuova edizione di Belve

La nuova stagione di Belve si preannuncia ricca di volti noti e di interviste sorprendenti. Tra gli ospiti confermati:

Rupert Everett

Isabella Rossellini

Simone Susinna

Rita De Crescenzo

Adriano Pappalardo

Irene Pivetti

Belen Rodriguez

Altri nomi saranno svelati nelle prossime settimane, promettendo una stagione intensa e, come sempre, divisiva.