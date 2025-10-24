Donatella Mercoledisanto è la terza concorrente a lasciare la Casa del Grande Fratello in questa edizione. In precedenza, Anita Mazzotta e Francesca Carrara avevano già abbandonato temporaneamente il gioco per motivi personali, rientrando poi in tempi diversi.

Motivo dell’uscita di Donatella

Al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sul motivo dell’uscita. La conduttrice Simona Ventura, attraverso le storie Instagram, ha condiviso la notizia commentando: "Forza Donatella", lasciando intuire che l’uscita possa essere legata a problemi di salute o familiari.

Il Grande Fratello ha confermato che si tratta di una uscita momentanea e non definitiva, precisando che Donatella ha lasciato il gioco per motivi personali.

Ultimi sviluppi in Casa

Durante la diretta del 20 ottobre, Donatella Mercoledisanto era presente e aveva parlato del suo rapporto con il concorrente Francesco Rana, anche lui pugliese. La concorrente ha chiarito di non avere alcuna antipatia nei suoi confronti e di stimarlo come persona.

Il suo rientro in Casa non è ancora programmato, ma i fan restano in attesa di ulteriori aggiornamenti.