Martina De Ioannon è una furia. Sono ormai diversi giorni che sul web si dibatte della frequentazione tra l’ex tronista di Uomini e Donne e la sua ex “non scelta”, Gianmarco Steri. Stando alla testimonianza di un amico del barbiere romano, i due ex volti del dating show di Maria De Filippi avrebbero iniziato a sentirsi quando entrambi erano ancora impegnati, rispettivamente con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara (entrambe le relazioni sono giunte al capolinea). Un retroscena che ha scatenato la reazione di due ex corteggiatori, che non hanno risparmiato critiche e frecciatine ai due ex tronisti.

Dopo svariati rumors, Martina e Gianmarco sono usciti definitivamente allo scoperto. La nuova coppia era infatti presente al primo live della nuova edizione di X Factor, ed è proprio qui che sono stati avvistati mentre si scambiavano baci ed effusioni di vario genere.

Adesso si aggiungono nuovi dettagli sulla rottura tra le De Ioannon e Solimeno. La bionda ex tronista è sbottata sui social rispondendo a tono ad alcuni commenti di un utente sotto un suo post su Instagram.

“Non parlate di famiglie perché la mia non c’entra nulla con tutto sto show. Le famiglie di cui vergognarsi sono altre! La mia è tutta un’altra cosa, zitti! Non nominate le famiglie perché se parlo io sfascio i teatrini. Attaccate me ma non quei due signori dei miei genitori, le famiglie che devono guardarsi la coscienza sono altre, Stop!”.