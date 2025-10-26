Nella casa del Grande Fratello, tra Rasha Younes e Omer Elomari sembra nascere un nuovo sentimento. I due concorrenti hanno sviluppato un feeling particolare, ma entrambi hanno deciso di andare piano, rispettando i propri spazi.

Le confessioni di Rasha su Omer

Rasha Younes ha confidato a Ivana Castorina il motivo per cui è frenata nel rapporto con Omer: “So che ho gli occhi di mia madre qui, i miei telespettatori sono la famiglia, per qualsiasi cosa ci penso 100mila volte. Ho tirato il freno a mano e non voglio toglierlo”.

Nonostante la cautela, Rasha ha ammesso il suo interesse per il coinquilino: “Magari tra una settimana crollo perché anche io lo cerco di più. Sono cose forti, sono un essere umano”.

In un video pubblicato sui canali social del Grande Fratello, Rasha ha aggiunto: “Con lui ho un rapporto diverso, una cosa mentale. Lui è molto intelligente, ha capito come sono fatta. La mia testa è più forte delle mie emozioni, e lui se facesse un passo in più mi frenerebbe. Quindi, vorrei che sia tutto naturale”.

Omer Elomari ha commentato la situazione dal suo punto di vista: “Le piaccio, ma lei ha un passo avanti e uno indietro, non è molto sicura. Forse mi sta studiando, lei è chiusa, non parla. È difficile farla aprire”.

Il passato sentimentale di Rasha Younes

Nelle ultime ore, Rasha ha parlato anche del suo passato amoroso, spiegando di non essersi mai sentita totalmente sicura in una relazione: “Ho sempre trovato uomini fuori dalle righe. In coppia ci deve essere un gioco, una complicità, altrimenti che palle. Non ho mai trovato, però, una persona con cui potermi arrendere”.

Ha aggiunto inoltre: “Non mi sono mai arrende a nessuno, nel senso che non mi sono mai sentita totalmente al sicuro con qualcuno. Ho un carattere ermetico, arrivare a quello è difficile”.