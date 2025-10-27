Il gossip nelle ultime settimane è stato dominato dagli intrecci amorosi che hanno visto protagonisti Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, Ciro Solimeno, sua scelta nel dating show di Maria De Filippi, e la sua ex “non scelta” Gianmarco Steri.

Dalla scelta di Ciro Solimeno alla rottura

Dopo il percorso nel programma, Martina De Ioannon aveva scelto di continuare la conoscenza con Ciro Solimeno, mostrando sui social grande complicità e felicità di coppia. Tuttavia, dopo diversi mesi, la relazione è terminata per problemi interni alla coppia. Martina, infatti, ha voluto chiarire di non aver mai tradito il suo ex fidanzato, sottolineando che la fine del rapporto è stata dettata solo da dinamiche personali tra loro.

Nuovo interesse per Gianmarco Steri

A pochi giorni dalla rottura con Ciro Solimeno, Martina De Ioannon ha iniziato a frequentare Gianmarco Steri, quest’ultimo a sua volta reduce dalla fine della relazione con Cristina Ferrara. Questa svolta ha scatenato reazioni contrastanti tra gli aficionados di Uomini e Donne.

Le reazioni di Ciro Solimeno sui social

Ciro Solimeno, deluso dalla fine della relazione, ha condiviso diversi messaggi sui social. Tra i post più significativi, alcune foto accompagnate dalla didascalia: “Ogni cosa, al suo tempo”.

Tra i commenti, spicca un messaggio che sottolinea come Ciro si sia spesso messo “un gradino più in basso” rispetto a Martina, ricevendo il like dello stesso ex corteggiatore.