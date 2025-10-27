Questa sera, Canale 5 trasmette la quinta puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. Accanto a lei, in studio, i commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, mentre come ospite speciale sarà presente ancora una volta Sonia Bruganelli.

Confronto infuocato tra Valentina, Domenico e Benedetta

A tenere banco sarà sicuramente la vicinanza tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi, una complicità che ha scatenato la dura reazione della compagna di lui, Valentina Piscopo.

Nei giorni scorsi, Valentina ha incontrato Simona Ventura per un chiarimento e stasera tornerà nella Casa per un confronto diretto con Benedetta e Domenico, promettendo momenti di grande tensione e colpi di scena.

La storia di Donatella: un passato difficile

Questa sera si approfondirà anche la storia di Donatella. Dietro la sua simpatia e leggerezza, si nasconde un passato doloroso che ha segnato tutta la sua vita. Per lei è prevista una dolce sorpresa: l’incontro con la madre, un momento emozionante destinato a conquistare il pubblico.

Complicità tra Omer e Rasha

Occhi puntati anche sul rapporto tra Omer e Rasha, tra i quali sta nascendo una complicità speciale. Riusciranno a trasformare questa sintonia in un legame più profondo?

Televoto della quinta puntata

Al termine della puntata, saranno Matteo, Benedetta e Rasha a rischio eliminazione. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà lasciare definitivamente il gioco.