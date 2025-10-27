Ormai non ci sono più dubbi. Anche se non è arrivato l’annuncio ufficiale, Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono a tutti gli effetti una nuova coppia. Dopo le rispettive rotture con Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, la bionda ex tronista e la sua ormai “ex” non scelta hanno iniziato a frequentarsi, e non hanno alcuna intenzione di nascondersi. L’ultimo avvistamento in ordine di tempo risale alla serata di ieri, domenica 26 ottobre. I due “piccioncini”, infatti, sono stati avvistati allo stadio Olimpico di Roma in occasione della gara tra Lazio e Juventus.

Ma perché Martina e Gianmarco non ufficializzano la loro frequentazione? E’ presto detto. Se nei giorni scorsi si parlava con insistenza di una loro possibile ospitata a Uomini e Donne, proprio lì dove tutto è iniziato, adesso lo scenario potrebbe essere cambiato. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza, infatti, i due ex volti dal dating show di Maria De Filippi sarebbero in trattativa per approdare a Verissimo, dove potrebbero ufficializzare la loro relazione davanti alle telecamere.