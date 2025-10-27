Clima di alta tensione nella casa del Grande Fratello. La puntata in onda stasera, lunedì 27 ottobre, si preannuncia esplosiva: la conduttrice Simona Ventura ha annunciato un colpo di scena che cambierà gli equilibri del reality show di Canale 5.

A fare il suo ingresso nella casa sarà Valentina, la compagna di Domenico D’Alterio, pronta ad affrontare il gieffino e Benedetta Stocchi dopo settimane di polemiche e accuse infuocate.

Le tensioni tra Valentina, Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi

Durante una precedente puntata, Valentina aveva avuto un confronto molto duro con Domenico, accusandolo di averle mancato di rispetto per la sua eccessiva vicinanza a Benedetta Stocchi.

Nonostante entrambi avessero assicurato che si trattasse solo di un’amicizia, il pubblico ha notato una crescente complicità tra i due concorrenti.

Sui social, Valentina è esplosa, dichiarando di sentirsi “presa in giro davanti a tutta Italia” e accusando Benedetta di aver “oltrepassato ogni limite”. In un post ha scritto: “Ti farò la guerra. Fate fuori questo essere inutile, la aspetto fuori dalla porta rossa”.

L’annuncio di Simona Ventura

In un post pubblicato sui social, Simona Ventura ha rivelato di essersi recata nei pressi di Scampia, dove ha incontrato Valentina: “È molto arrabbiata, mi ha raccontato diverse cose che non sapevo”, ha dichiarato la conduttrice. La Ventura ha poi confermato che questa sera la compagna di Domenico D’Alterio farà il suo ingresso nella Casa, pronta a un faccia a faccia diretto con Benedetta e Domenico.

Il pubblico si aspetta una resa dei conti infuocata che potrebbe ribaltare le dinamiche del gioco e mettere in crisi l’equilibrio dei concorrenti.