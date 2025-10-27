Ieri pomeriggio, durante il pomeridiano di Amici 25, ben tre allievi hanno lasciato il programma: Frasa, Matilde e Tommaso Troso. L’eliminazione di quest’ultimo ha sorpreso il pubblico e scatenato un acceso dibattito sui social.

Tommaso Troso: un'eliminazione a sorpresa

Il ballerino Tommaso Troso era considerato tra i talenti più promettenti della scuola. Tuttavia, Alessandra Celentano ha deciso di eliminarlo spiegando che il tempo a disposizione non sarebbe stato sufficiente per colmare le sue lacune: “Ho capito che non è sufficiente il tempo che avremo per colmare tutte le tue lacune. E quindi ho deciso che il tuo percorso ad Amici finisce qui oggi. Ti spiego anche perché lo faccio qui e adesso, perché io se aspettassi e lo facessi più avanti sarebbe un illuderti e prenderti in giro”.

Tommaso, visibilmente sorpreso, ha sottolineato i miglioramenti fatti in poche settimane e i complimenti ricevuti, prima di scoppiare in lacrime e lasciare lo studio.

Reazioni di pubblico e social

La decisione della Celentano ha scatenato numerose reazioni online. Alcuni spettatori hanno espresso stupore: “La settimana precedente primo in classifica, oggi eliminato. C’è palesemente qualcosa che non quadra!”. Altri hanno parlato di ingiustizia: “Una delle eliminazioni più ingiuste nella storia di Amici, stop”. Alcuni utenti hanno ipotizzato complotti dietro la decisione: “Tommà lascia perdere, chissà quali sono i veri motivi per cui sei stato eliminato. Sei bravo, educato, attento e ‘la danza sa’. Grande caduta di stile della Celentano”.

Il messaggio di Tommaso dopo l’eliminazione

Dopo l’uscita dal programma, Tommaso Troso ha voluto condividere un messaggio sui social per ringraziare chi lo ha supportato: “Non è andata come speravo, e il tempo a disposizione è volato via troppo in fretta. Ma le emozioni che ho provato hanno lasciato un segno profondo. Grazie a tutte le persone che hanno creduto in me in questo viaggio. Adesso si continua a danzare, fuori dalla casetta, con il cuore pieno. Grazie Maria e a tutte le persone che lavorano per avermi dato questa bellissima opportunità”.