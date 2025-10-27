Torna in prima serata su Rai 2 Belve, il programma condotto da Francesca Fagnani, martedì 28 ottobre alle 21.20. Tra gli ospiti più attesi della nuova puntata c’è Belén Rodríguez, che si racconta come mai prima d’ora: tra vita privata, momenti difficili e riflessioni sulla sua carriera.

Belén Rodríguez: “Sono single, ho avuto esperienze con donne ma mi piace il manzo”

Durante l’intervista, Francesca Fagnani chiede a Belén di commentare una sua recente frase: “Ho chiuso con gli uomini, divento lesbica”.

La showgirl risponde con ironia: “Ho avuto esperienze… sì, ma mi piace il manzo”. Poi aggiunge sorridendo: “Continuo a essere single, ma abbiamo aggiornato il calendario sexy: l’ultima volta è stata a metà agosto”.

Alla domanda sulla trasgressione più grande, la conduttrice riceve solo un accenno misterioso: “Ne ho una, ma non te la posso dire. Ho un bel lato oscuro”.

La depressione e la dipendenza dalle benzodiazepine

Belén Rodríguez affronta anche uno dei capitoli più dolorosi della sua vita, parlando apertamente di depressione e dipendenza da benzodiazepine: “Ho avuto un periodo terribile. Non mi sono alzata dal letto, non ho aperto le finestre per due mesi. Sono finita in una clinica per curarmi”.

Sulle sostanze, precisa: “Ho provato la droga, ma non ho mai esagerato. Il mio problema erano le benzodiazepine: è una vera dipendenza, disintossicarsi è come farlo dall’eroina”.

“Sono manesca, ho menato tutti i miei ex”

Con il suo tono diretto e ironico, Belén non nasconde il carattere impulsivo: “Il mio difetto più sgradevole? Sono aggressiva, manesca. Quando mi parte la sudamericana… i miei fidanzati li ho menati tutti. De Martino è quello che ne ha prese di più. A uno gli ho lanciato un cactus!”

La Fagnani cerca di sdrammatizzare: “Nessuno si è fatto male?”. Belén ride: “Qualche graffio… in Argentina le cose si risolvono così!”.

Gli amori della vita: da Marco Borriello a Stefano De Martino

Nel corso dell’intervista, Belén Rodríguez ripercorre i suoi amori più importanti. “L’amore più grande della mia vita è stato Marco Borriello. Ci siamo amati in ugual modo”.

Sul matrimonio finito con Stefano De Martino, la showgirl è schietta: “Se una persona non va nel profondo dell’altra e non la stima, la distrugge. Ho perso stima, ma non c’è rabbia”.

“Nel lavoro avrei meritato di più” – La riflessione sulla carriera

Infine, una nota amara sulla sua carriera televisiva: “Forse avrei meritato qualcosa in più. Avrei voluto che mi facessero parlare. Quando passano gli anni e non ti danno la possibilità di esprimerti è doloroso, perché sai che, finita la bellezza, finisce anche il lavoro”.