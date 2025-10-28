La puntata del Grande Fratello di lunedì 27 ottobre 2025 ha regalato momenti di grande tensione, con l’ennesimo scontro tra Jonas Pepe e Omer Elomari, protagonisti indiscussi della Casa. I due gieffini, ormai da settimane, si contendono il ruolo di uomo alpha, dando vita a confronti sempre più accesi.

Il confronto in diretta tra Jonas e Omer

Il blocco dedicato alla faida tra Jonas Pepe e Omer Elomari è iniziato con una clip riassuntiva dei loro attriti precedenti e delle parole dette l’uno contro l’altro nel confessionale. Tornati in diretta, la tensione è esplosa immediatamente: Jonas ha mimato un bacio rivolto al rivale, provocando la reazione istintiva di Omer: “Sai dove lo metto questo bacio?”.

Simona Ventura ha poi cercato di approfondire i rapporti tra i due. Ha chiesto a Omer se si sentisse il “cagnolino di Rasha”, come sostenuto da Jonas. Il concorrente siriano ha replicato: “Lo sanno tutti qui nella Casa che tra me e Rasha non c’è assolutamente niente. Infatti lui ha detto solo cazzate”.

Alla domanda se fosse invidioso del ruolo di leader riconosciuto a Omer, Jonas Pepe ha risposto con ironia: “Dovrei essere invidioso dell’orso Yoghi?”.

Nomination e reazioni in Casa

Il secondo round dello scontro è arrivato a fine puntata, con l’annuncio degli immuni della settimana. Tra i preferiti della Casa figurano Omer Elomari, Domenica, Anita e Ivana. Omer ha accolto la notizia con un ghigno soddisfatto, rivolto a Jonas: “Mi spiace per lui, gli ho rovinato i piani, perché adesso non potrà nominarmi”.

La nomination di gruppo, invece, ha colpito Jonas Pepe, che è finito al televoto insieme a Donatella e Francesco, alimentando ulteriormente la tensione tra i due concorrenti.

Il piano di Jonas dopo la diretta

Dopo la puntata, Jonas Pepe, ancora nervoso, avrebbe confidato all’amico Simone un piano per provocare Omer e causarne l’espulsione dal Grande Fratello. In giardino, mentre fumavano, Jonas si è lasciato andare: “A me non frega niente se esco o non esco. Io questa settimana do il benservito a chi se lo merita. Ma a tutti quanti: li faccio sentire piccoli”. La frase che è subito diventata virale sui social è stata: “Vedrai, vedrai, gli faccio un bu** de c*** così a quel co***ne”.