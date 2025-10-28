Matteo Azzali è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata di domenica 27 ottobre 2025, condotta da Simona Ventura e trasmessa in prima serata su Canale 5. La serata ha regalato forti emozioni, scontri diretti e nuovi equilibri nella Casa più spiata d’Italia.

Eliminato del 27 ottobre: Matteo Azzali lascia la Casa del Grande Fratello

Matteo Azzali ha perso la sfida al televoto contro Benedetta Stocchi e Rasha Younes, risultando il concorrente meno votato dal pubblico. A dare l’annuncio in diretta è stata Simona Ventura, che ha comunicato l’esito del televoto con le seguenti percentuali ufficiali:

Rasha: 37,06%

37,06% Benedetta: 32,98%

32,98% Matteo: 29,96%

Dopo l’eliminazione, Matteo ha salutato i compagni e ha dichiarato: “Non sono venuto qui a recitare una parte, peli sulla lingua non ne ho”.

Chi sono i nominati del Grande Fratello del 27 ottobre

Al termine della puntata, come da tradizione, è arrivato il momento delle nomination. Tre concorrenti sono finiti al televoto e rischiano di lasciare la Casa nella prossima diretta:

Donatella Mercoledisanto

Jonas Pepe

Francesco Rana

Domenico D’Alterio è risultato immune, mentre le votazioni si sono divise tra nomination palesi e segrete. Durante il turno, Grazia ha nominato Francesco, Jonas ha scelto Donatella, e Benedetta ha votato Francesca e Simone. In confessionale, invece, Anita e Ivana hanno scelto Francesco, mentre Omer e Domenico hanno puntato su Jonas.

Cosa è successo nella puntata del 27 ottobre

La puntata del Grande Fratello del 27 ottobre 2025 è stata ricca di colpi di scena e momenti emozionanti. Uno dei più attesi è stato il confronto tra Domenico e la moglie Valentina, entrata nella Casa dopo aver visto alcune immagini del marito che l’hanno turbata. Domenico ha negato ogni accusa di tradimento, difendendo la propria posizione davanti a Simona Ventura e al pubblico.

In studio, Sonia Bruganelli è tornata come opinionista, affiancata da Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi, che hanno commentato con ironia e lucidità le dinamiche della Casa.

Un altro momento toccante è stato il racconto di Donatella Mercoledisanto, che ha aperto il suo cuore parlando del rapporto difficile con il padre, finito in carcere anni fa. Un momento intenso che ha commosso pubblico e coinquilini.