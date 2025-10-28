Il sabato sera di Rai 1 continua a infiammarsi con Ballando con le Stelle, il celebre dance show condotto da Milly Carlucci. L’edizione di quest’anno sta facendo molto discutere, complice un cast ricco di personalità forti e una giuria che non risparmia critiche e commenti taglienti.

Barbara D’Urso e Pasquale La Rocca: la coppia più chiacchierata

Tra le protagoniste più al centro dell’attenzione c’è senza dubbio Barbara D’Urso, in coppia con il ballerino professionista Pasquale La Rocca. Durante la puntata di La Volta Buona, è andata in onda una clip del backstage che mostrava la conduttrice e il suo partner in atteggiamenti molto complici, alimentando voci e curiosità sul loro rapporto (ne abbiamo parlato QUI).

Ma a far discutere non è solo l’intesa tra i due: anche la giuria di Ballando con le Stelle sembra avere un atteggiamento particolare nei confronti della D’Urso. Molti telespettatori hanno notato che la conduttrice è spesso oggetto di critiche, accusata di non lasciarsi andare e di non partecipare pienamente allo spirito dello show.

Raimondo Todaro attacca la giuria: “Vanno puramente a simpatia!”

A intervenire sul tema è stato anche Raimondo Todaro, ex professore di Amici di Maria De Filippi, che non ha usato mezzi termini per dire la sua. Durante un commento pubblico, Todaro ha accusato la giuria di giudicare i concorrenti in base alla simpatia e non alle reali capacità di ballo.

“L’ha detto prima Mariotto non volendo: l’anno scorso lui odiava Giovanni Pernice, ma siccome Pernice è con Francesca Fialdini, che a loro piace, quest’anno è diventato bravo. La Rocca, che era il numero uno, ora è diventato un pippone perché balla con la D’Urso. Vanno puramente a simpatia! Io ho vinto cinque volte perché non c’era ancora 50 giuria e 50 pubblico, era solo pubblico, tiè!”.