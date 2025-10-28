Prosegue con grande successo la ventesima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di RaiUno condotto da Milly Carlucci, che vede tra i suoi protagonisti anche Barbra D’Urso in coppia con Pasquale La Rocca.

Durante la puntata di sabato, la coppia si è distinta per un ambizioso ballo, che ha suscitato diverse critiche da parte dei giudici, senza però intaccare la loro complicità e il sostegno reciproco.

Critiche e complicità sul palco

Nonostante i giudizi severi, Barbra D’Urso e Pasquale La Rocca hanno dimostrato grande affiatamento, affrontando le critiche con sorrisi e professionalità. La loro intesa è stata al centro di numerosi commenti sul web, generando un intenso interesse mediatico e alimentando il gossip tra i fan.

Un weekend in campagna tra relax e intimità

A rafforzare le voci di un possibile legame speciale tra i due, un video pubblicato ieri mattina su Instagram mostra la coppia mentre si prende del tempo per sé, con una colazione in campagna: “Abbiamo deciso di prendere un po’ di tempo per noi in campagna, un ambiente bucolico, armonico, romantico!”.

Backstage bollente: i fan sognano

Nel corso del pomeriggio, durante La Volta Buona, è stata trasmessa una clip dal backstage di Ballando con le Stelle, girata da Rossella Erra, che mostrava Barbra D’Urso e Pasquale La Rocca in atteggiamenti molto complici.

Nel video, i due appaiono molto vicini, con Barbra seduta sulle gambe del suo maestro mentre parlano amabilmente. In un gesto che molti hanno interpretato come intimo, la D’Urso si è sfilata la camicetta, facendo sognare i fan su un possibile legame che va oltre il rapporto lavorativo.