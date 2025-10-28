Dopo la quinta puntata del Grande Fratello 2025, Cristina Plevani – la attuale opinionista e prima storica vincitrice del reality show – ha pubblicato sui social un messaggio che ha rapidamente fatto il giro del web. Molti spettatori si erano chiesti perché la Plevani, nonostante la sua presenza tra gli opinionisti in studio, intervenisse così raramente durante la diretta.

Le parole di Cristina Plevani sui social: “Spiace più a me che a voi”

In una storia Instagram (poi rimossa), Cristina Plevani ha voluto chiarire la situazione rivolgendosi direttamente ai suoi follower, spiegando il motivo dei suoi pochi interventi in trasmissione: “Lo so quello che pensate perché vi leggo. Gli interventi. Ogni puntata, in base agli argomenti trattati, ho sempre degli interventi da fare, sono in scaletta, almeno tre. Purtroppo in diretta, se un blocco si prolunga più dello stabilito, questi saltano. Spiace più a me che a voi, perché ho sempre tante cose da dire”.

Parole che lasciano trasparire amarezza, ma anche professionalità e rispetto per i tempi televisivi. La Plevani ha infatti voluto sottolineare che i suoi interventi sono regolarmente previsti in scaletta, ma che la diretta televisiva non sempre permette di rispettare i tempi programmati.

La reazione del pubblico: “Cristina merita più spazio”

Il pubblico del Grande Fratello ha reagito immediatamente con solidarietà e affetto. Sui social, i commenti a sostegno di Cristina Plevani si sono moltiplicati, confermando l’apprezzamento del pubblico per la sua presenza discreta ma incisiva: “È una delle poche che parla con cognizione di causa”; “Cristina dice sempre cose giuste, ma non la fanno mai parlare”; “Lei è storia del GF, dovrebbe avere molto più spazio”.

Molti utenti sottolineano come la Plevani rappresenti un valore aggiunto per il reality, essendo una figura che conosce profondamente la storia del programma e ne incarna lo spirito originario.