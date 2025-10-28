Dopo le esperienze a Temptation Island 2023 e al Grande Fratello 2023/2024, Mirko Brunetti ha deciso di chiudere il capitolo reality e trasferirsi a Londra per inseguire il suo nuovo sogno: diventare attore.

La scelta di Londra: una nuova vita tra cinema e recitazione

In un’intervista esclusiva a Fanpage, Brunetti ha raccontato che la decisione di trasferirsi è nata durante gli studi di recitazione a Roma: “L’anno scorso ho iniziato a studiare recitazione a Roma e ho trovato il mio posto nel mondo. Londra è una delle città più importanti per lo studio della recitazione e ho deciso di concentrarmi sul cinema”.

Arrivato in Inghilterra il 23 settembre, Brunetti ha iniziato un percorso intensivo nel mondo del cinema, lasciandosi alle spalle la vita televisiva e l’eccessiva esposizione mediatica.

Il distacco dai reality: “Riprendere in mano la mia vita”

Mirko Brunetti spiega: “Ho voluto staccare la spina perché non è stato facile gestire il boom mediatico. Ho pensato a me, a vivere la vita da 28enne senza il peso dei social o di qualcun altro”.

Rifarebbe le esperienze in tv perché lo hanno portato dove si trova oggi, ma cambierebbe il modo in cui si è difeso e tutelato: “Mi sarei difeso di più e avrei tenuto il punto su alcune cose. Ho dubitato di me stesso, oggi non lo faccio più”.

Nuova storia d’amore a Londra: Silvia Ghio

A Londra Mirko Brunetti vive e studia con la sua nuova fidanzata, Silvia Ghio, conosciuta all’accademia di recitazione: “È arrivata all’improvviso, ero nel mio ‘chill’, ed è stato tutto naturale. È solare, premurosa e ci capiamo senza parlare”,

La coppia condivide lo stesso percorso di studi e convive nella capitale inglese. Brunetti ha cercato di proteggerla dall’esposizione mediatica che lo aveva accompagnato in passato.

Un futuro insieme e lontano dai riflettori

Mirko Brunetti immagina un futuro stabile con Silvia Ghio: “Ci sono tutte le basi per costruire un futuro insieme. Ora la mia vita è qui, tra recitazione e amore”.