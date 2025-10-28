Da quando Martina De Ioannon e Gianmarco Steri sono stati avvistati insieme, il gossip sui social è esploso. Molti fan sospettano che la relazione tra l’ex tronista e Ciro Solimeno sia terminata a causa di un presunto tradimento. Ma a fare chiarezza ci ha pensato proprio Martina De Ioannon, che ha voluto raccontare la sua versione dei fatti.

La frequentazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri

La relazione tra Martina De Ioannon e Gianmarco Steri non è mai stata ufficializzata, ma i fatti parlano chiaro. Prima alcune foto condivise online li ritraevano in atteggiamenti affettuosi, poi durante la prima diretta di X Factor, le telecamere li hanno sorpresi mentre si tenevano per mano e si scambiavano baci.

Questo gesto ha reso pubblica la loro frequentazione, anche se nessuno dei due ha confermato la storia apertamente sui social, considerati oggi il vero “banco di prova” per ogni relazione.

Gli ex partner e le reazioni sui social

Gli ex partner di entrambi, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara, non sono rimasti in silenzio. I loro post e le Storie sui social hanno lasciato trasparire un certo risentimento. In particolare, l’ex corteggiatore di Torre Annunziata ha condiviso una storia su Instagram con il titolo del film Il principe abusivo e la didascalia ironica “La storia”, accompagnata da emoji che non lasciano spazio a dubbi.

L’intervento di Martina De Ioannon

Di fronte alle voci di un presunto tradimento, Martina De Ioannon ha voluto mettere fine ai pettegolezzi: “Non ho tradito nessuno. Non so chi ve l’ha raccontata questa cavolata. Nessuno ha le corna. Bisogna accettare di essere stati lasciati per motivi legati alla coppia. Fine”.