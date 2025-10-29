La nuova edizione del Grande Fratello è entrata nel vivo. Tuttavia, gli ascolti stentano a decollare per scarsità di dinamiche interessanti (l’unica degna di nota riguarda il presunto triangolo tra Domenico D’Alterio, la sua compagna Valentina Piscopo e Benedetta Stocchi).
Quest’anno, come annunciato durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, il programma avrà una durata inferiore rispetto alle scorse edizioni, con un ciclo che non supererà i 100 giorni. Inoltre, a partire da questa settimana, come confermato da Simona Ventura, il programma raddoppierà le puntate settimanali: andrà in onda lunedì e giovedì su Canale 5.
Data ipotizzata della finale
Secondo i listini pubblicati da Publitalia, la chiusura del Grande Fratello 2025 sarebbe prevista per metà dicembre. In particolare, il daytime su Italia 1 è programmato fino a lunedì 15 dicembre, giorno in cui potrebbe andare in onda la finale del reality show.
Nei palinsesti per il periodo 21 dicembre – 3 gennaio 2026, il Grande Fratello non compare, confermando che la trasmissione si concluderà prima delle festività natalizie.