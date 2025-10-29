Nelle ultime ore, Omer Elomari è finito nella bufera per alcune affermazioni all’interno della Casa del Grande Fratello. Durante una conversazione con Francesco Rana, il concorrente siriano ha pronunciato parole che molti hanno giudicato preoccupanti. In particolare, Omer ha detto: “Se io per esempio arrivo ad un certo punto che ti devo picchiare, qui non lo posso fare”.

Quando Francesco gli ha fatto notare che non potrebbe agire così nemmeno fuori dalla Casa, Omer ha risposto: “Perché, chi mi ferma?”.

Queste dichiarazioni hanno diviso il pubblico. Su X (ex Twitter) numerosi utenti hanno accusato Omer di essere aggressivo, ricordando anche la rissa sfiorata con Jonas Pepe nelle settimane precedenti. Dall’altra parte, i fan del gieffino sostengono che il video pubblicato sia stato “editato” con l’intento di metterlo in cattiva luce.

Lo scontro con Francesco Rana

Un confronto tra Omer Elomari e Francesco Rana è avvenuto subito dopo la puntata del 27 ottobre, in seguito alle nomination. Francesco non accetta di essere finito in nomination e ne discute con Omer.

Durante il faccia a faccia, Omer dice: “Ti faccio vedere come si gioca allora”. Francesco replica prontamente: “Tu qua dentro stai giocando e fai show”. La discussione si concentra anche sul merito delle nomination: mentre Omer sostiene che Francesco le meriti, quest’ultimo ribatte: “Io vado in nomination, ma non lo merito”. Alla base dello scontro c’è la nomination di Grazia Kendi, che aveva scelto di votare Francesco, lasciando intendere che lui avesse parlato male di qualcuno.

Tensioni con Grazia Kendi

Anche tra Francesco Rana e Grazia Kendi gli animi si sono accesi. Grazia spiega che non le è piaciuto quando Francesco “lancia il sasso e nasconde la mano”, riferendosi ai dubbi lasciati su altre persone senza spiegazioni. Francesco cerca di chiarire: “Io ho solo detto come Anita gestisce i problemi, non ho parlato di falsità”. Ma Grazia non ci sta: “Tu non parli, non ti esponi”.