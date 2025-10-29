Puntata movimentata oggi a Uomini e Donne, dove Ciro Solimeno, Gianmarco Steri e Cristina Ferrara si sono ritrovati in studio per affrontare il tema più discusso delle ultime settimane: il triangolo (anzi, quadrilatero) sentimentale che li ha coinvolti insieme all’ex tronista Martina De Ioannon, assente in puntata.

Maria De Filippi ha chiarito fin da subito la situazione: “Abbiamo invitato tutti, Gianmarco c’è, ma Martina non è voluta venire”. Una decisione che ha lasciato l’amaro in bocca a Ciro Solimeno, che ha commentato con sarcasmo: “L’unica cosa coerente che ha fatto”.

Perché Martina De Ioannon non è andata a Uomini e Donne

A spiegare il motivo dell’assenza è stato Gianmarco Steri, attuale frequentazione di Martina: “Ci stiamo vedendo, ma c’è un motivo se lei non è qui. Non le manca il coraggio, ma non voleva spettacolarizzare qualcosa di intimo dopo che sono uscite interviste dove si parlava di momenti privati. La sua famiglia non avrebbe gradito”.

Il riferimento è all’intervista rilasciata da Ciro Solimeno nei giorni scorsi, in cui aveva raccontato di aver trascorso una notte con Martina.

Ciro Solimeno esplode: “Mi ha lasciato per convenienza”

Durante il confronto, Ciro Solimeno non ha nascosto la sua rabbia e la delusione nei confronti dell’ex tronista: “Se dopo una settimana che stiamo insieme pubblichi la foto della collana, stai spettacolarizzando. Io meritavo più rispetto. Mi ha lasciato perché in questo momento vuole una persona pronta dal punto di vista economico e umano”.

Il giovane napoletano ha poi aggiunto: “Mi sono appena laureato, seguo la magistrale, lavoro e mi sono trasferito. Dopo dieci giorni scopro che si frequenta con lui. Cosa ho fatto di male? C’era già un altro dietro la porta”.

Maria De Filippi, Gianni Sperti e Tina Cipollari difendono Ciro

Come spesso accade, Maria De Filippi ha cercato di stemperare i toni, sottolineando che la De Ioannon non ha voluto mancare di rispetto: “Capisco la rabbia, ma Martina non ha commesso un reato. È stata superficiale, ma non cattiva”.

Più severi invece Gianni Sperti e Tina Cipollari, che hanno criticato l’assenza dell’ex tronista: “È stata poco rispettosa nei confronti del programma e del pubblico. Doveva venire e chiarire qui, non altrove”.

Gianmarco Steri racconta il ritorno di fiamma con Martina

A difendere la nuova relazione è stato Gianmarco Steri, che ha raccontato come sia nato il riavvicinamento con Martina: “Ci siamo incontrati per caso in un locale. Quando l’ho vista ho sentito qualcosa. Dopo qualche giorno lei mi ha scritto, ci siamo rivisti e abbiamo parlato. Ora ci stiamo frequentando con calma, senza preoccuparci del giudizio degli altri”.

L’ex corteggiatore ha poi svelato un retroscena sul passato a Uomini e Donne: “Mi ha detto che non mi scelse perché allora sentiva di più per Ciro, ma dopo ha avuto dei ripensamenti. Martina è istintiva, ha seguito il cuore”.