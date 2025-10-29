Durante la puntata del 27 ottobre 2025 del Grande Fratello, uno dei momenti più seguiti è stato il confronto in diretta tra Domenico D’Alterio e la compagna Valentina Piscopo, rientrata nella Casa per chiarire alcune tensioni nate con Benedetta Stocchi.

Lo sfogo di Valentina Piscopo nella Casa

Valentina non ha nascosto la sua delusione e gelosia: "Mi stai infangando come madre, come donna e come famiglia. Mi chiedi scusa, ma continui a comportarti così", ha detto rivolgendosi a Domenico.

Il concorrente campano ha risposto promettendo di mettere un freno al suo rapporto con Benedetta, spiegando: "Questo rapporto si dividerà. Nella vita si può sbagliare, ma se si decide di andare avanti, bisogna mettere una pietra sopra oppure ci si deve lasciare".

Domenico D’Alterio chiarisce la sua posizione con le compagne di avventura

Dopo il confronto, Domenico ha parlato con Grazia Kendi e Francesca Carrara, ribadendo la propria correttezza e trasparenza. Secondo Grazia Kendi, Domenico avrebbe potuto usare parole più attente con Valentina. Francesca Carrara ha sottolineato che Valentina è profondamente innamorata di Domenico, ma porta con sé vecchie ferite: "C'è chi riesce a perdonare e chi no. Lei si vede che ti ama tantissimo".

Domenico ha dichiarato: "Io voglio stare tranquillo perché questa esperienza l'ho voluta davvero. Se lei non ce la fa, esco.Io sono fatto così anche nella vita reale".