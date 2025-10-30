Martina De Ioannon, ha deciso di non partecipare alla puntata speciale di Uomini e Donne dedicata all’incontro a quattro con Gianmarco Steri, Ciro Solimeno e Cristina Ferrara (clicca QUI per il resoconto). Una scelta che ha lasciato tutti sorpresi, dagli opinionisti al pubblico, e che ha rapidamente acceso il dibattito sui social.

Martina ha motivato la sua assenza spiegando di aver preferito “restare a casa per rispetto della famiglia”, aggiungendo che se avesse partecipato alla trasmissione avrebbe “litigato con loro”, poiché i genitori non volevano che “spettacolarizzasse i sentimenti”. Un atteggiamento che in molti hanno definito incoerente, ricordando la sua precedente partecipazione a Temptation Island e, successivamente, come tronista a Uomini e Donne.

Le parole di Gianmarco Steri: “Non è mancanza di coraggio”

A difendere Martina è intervenuto proprio Gianmarco Steri, che ha voluto chiarire la situazione durante la puntata: “Martina è una persona che affronta tutto senza problemi e questo lo sanno tutti. È successo semplicemente che sono uscite delle interviste dove si è parlato di intimità e famiglia. Di conseguenza sarebbe andata contro la famiglia se fosse venuta qui. La sua assenza non è per mancanza di coraggio, ma perché non voleva spettacolarizzare qualcosa di personale”.

Una spiegazione che, tuttavia, non ha convinto gli opinionisti in studio, in particolare Gianni Sperti, da sempre molto diretto nei suoi giudizi.

Gianni Sperti deluso: “Poco rispetto per il pubblico”

Durante la puntata, Gianni Sperti non ha nascosto la propria delusione nei confronti della decisione di Martina: “Io sono delusissimo dalla sua assenza. Penso che sia stata poco rispettosa nei confronti nostri e del pubblico, che le ha dato la possibilità di ricredersi su di lei durante il suo percorso. Ricordiamo che Martina era qui e tutto il pubblico era contro di lei, poi l’hanno rivalutata.

Per rispetto del pubblico, del programma e di noi, lei doveva essere presente.”

Il web si spacca: fan e haters di Martina De Ioannon

Nonostante la sua assenza, i video dell’incontro a tre (tra Gianmarco, Ciro e Cristina) hanno rapidamente fatto il giro del web. Nei commenti, alcuni utenti hanno appoggiato la scelta di Martina, definendola “elegante e coerente”.

“Adoro la scelta di non presentarsi. Super chic e dimostra quanto fosse sicura che la persona che ha accanto l’avrebbe difesa adeguatamente!”, ha scritto un fan. A quel commento, Martina De Ioannon ha risposto personalmente con un secco: “Esattamente!”, rompendo così il silenzio sui social.

A sorpresa, nella discussione è intervenuto anche il fratello di Martina, Francesco De Ioannon, che ha pubblicato una frase enigmatica su Instagram: “La tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli”.