Questa sera, su Canale 5, andrà in onda la sesta puntata del Grande Fratello, il reality show condotto da Simona Ventura. In studio saranno presenti come commentatori speciali Cristina Plevani, Ascanio Pacelli e Floriana Secondi.

Clamorosa anticipazione dai social ufficiali

Dai canali social ufficiali del reality arriva una notizia che farà discutere tutti gli appassionati: Valentina Piscopo, compagna di Domenico D’Alterio, farà il suo ritorno nella Casa.

I precedenti scontri

Nelle scorse puntate, Valentina aveva avuto due confronti accesi con Domenico e la coinquilina Benedetta Stocchi, indispettita dalla loro eccessiva vicinanza. Ora, il suo ritorno promette nuove dinamiche e tensioni all’interno della Casa. Questa volta, però, Valentina non entrerà come ospite temporanea: sarà una vera e propria concorrente. L’atmosfera si preannuncia infuocata, visto che la compagna di Domenico è apparsa molto arrabbiata.