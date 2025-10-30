Jonas Pepe è senza dubbio uno dei concorrenti più discussi e divisivi dell’attuale edizione del Grande Fratello. Carattere decisamente fumantino, il modello romano non è passato inosservato durante questo primo mese del reality show: dalla rissa sfiorata con Omer Elomari, alle affermazioni sopra le righe su Grazia Kendi e Rasha Younes.

Nelle ultime ore, un nuovo retroscena emerso grazie ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano ha riacceso i riflettori su Jonas. Nella notte, il concorrente avrebbe ammesso di voler provocare Omer per spingerlo a reagire e favorirne la squalifica. Nel dialogo con Anita, Jonas avrebbe anche detto di voler arrivare a uno scontro fisico con Domenico D'Alterio, sostenendo che, secondo lui, non ci sarebbe stata possibilità di comunicazione efficace perché "ha la terza media".

"Ha detto che avrebbe fatto lo stesso anche con Omer, sostenendo che, essendo in Italia da solo un anno, a livello linguistico non si comprendono, e quindi uno scontro fisico sarebbe stato meglio”.

Strategie e tensioni nella Casa

Nei giorni precedenti, Jonas Pepe aveva già elaborato una strategia con l'obiettivo di far squalificare Omer Elomari: "A me non frega niente se esco o non esco. Io questa settimana do il benservito a chi se lo merita. Ma a tutti quanti: li faccio sentire piccoli".