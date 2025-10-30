Dietro le quinte di Ballando con le Stelle, il popolare programma di Rai Uno, si respirerebbe un’aria piuttosto tesa. Ma a quanto pare, i malumori non riguardano i concorrenti, bensì alcuni membri della giuria e la “voce del popolo”, Rossella Erra.

Malumori tra giurati e Rossella Erra

Secondo quanto rivelato da Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip, due giurati del programma avrebbero smesso di salutare Rossella Erra, mantenendo una certa distanza dietro le quinte. Inoltre, la produzione avrebbe richiamato la “voce del popolo” per aver registrato video di nascosto e averli successivamente ceduti alla trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo.

Guillermo Mariotto al centro dello scontro

Uno dei giurati coinvolti sembra essere Guillermo Mariotto. Lunedì scorso, durante l’ospitata di Rossella Erra a La Volta Buona, la tensione è esplosa in diretta. Rossella Erra ha accusato Mariotto e un altro giurato di provocare Barbara d’Urso, sostenendo che i giudici stessero cercando di “scoppiare la coppia” dei concorrenti Pasquale e Barbara.

Guillermo Mariotto, invece, ha reagito con ironia, definendo la Erra “la regina della retorica”. La donna non si è lasciata intimidire e ha ribattuto: “Non sono la retorica, io dico la verità… Tu sei un grande falso”.

Dietro le quinte: cosa sta succedendo

La situazione descritta da Parpiglia evidenzia che i malumori dietro le quinte di Ballando con le Stelle non derivano dai concorrenti, ma da divergenze tra giuria e “tribuno del popolo”. La produzione sembra intervenire per mantenere la professionalità e limitare i comportamenti poco ortodossi, come la registrazione di video non autorizzati.