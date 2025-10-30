Ivana Castorina, concorrente del Grande Fratello, ha deciso di raccontare la sua storia personale in modo chiaro e sincero. Lo scorso 15 ottobre, durante una chiacchierata con Grazia Kendi e Giulia Soponariu, Ivana ha rivelato di essere una donna trans, parlando del lungo percorso che l’ha portata a diventare finalmente sé stessa.

“I ragazzi a 18 anni aspettano il diploma o la patente, io aspettavo di poter essere libera”, ha spiegato. “Mia madre all’inizio mi ha chiesto se fosse un momento di confusione, ma io le ho detto che suo figlio non è mai esistito e che lei ha una figlia”.

La preoccupazione per il marito e la rassicurazione

Dopo la rivelazione, la gieffina ha confessato di essere preoccupata per il marito: la sua storia, ora nota a tutta Italia, potrebbe comportare situazioni delicate. Tuttavia, l’uomo è entrato nella casa per rassicurarla: “Devi stare serena e tranquilla che tutto va bene, io ti amo e fuori va tutto benissimo. Sono felice che tu ti sia confidata e abbia parlato apertamente”.

L’operazione di riassegnazione di genere: rischi e risultati

Non è mancato un momento di riflessione sulla sua operazione per la riassegnazione di genere. Ivana ha raccontato di essere molto soddisfatta del risultato, che appare del tutto naturale, ma ha anche sottolineato i rischi.

“La procedura non è semplice, ma i risultati sono ottimi. Vi posso garantire che io ho avuto anche relazioni fisiche con persone che all’epoca non sapevano e che poi non hanno mai saputo nulla. Perché non è che il mio corpo è diverso dal vostro, non è che prima dell’operazione ti dicono “vuoi forme o colori particolari?”. Sono una donna a tutti gli effetti, non puoi mica scegliere cosa farti applicare. Posso assicurarvi che il mio fisico in certe zone è identico al vostro. Però ho avuto molti timori, ho anche avuto paura di morire. Perché il rischio c’è, anche se dicono che non è vero, io parlo sempre della mia esperienza, ma a me è stato detto che il rischio di non farcela era alto. Poi non so se cambia da persona a persona. Io ero molto giovane, ero molto magra, magari cambia in base a dei valori. Però è brutto quando fai cento firme in cui gli togli ogni responsabilità. Ci possono essere delle infezioni, però non ci possono essere rigetti, perché non hai dei corpi estranei. Certo è che loro prima di iniziare l’operazione ti mettono al corrente di tutti i rischi che ci possono essere”.