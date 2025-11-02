La Casa del Grande Fratello è stata teatro di un acceso scontro tra Domenico D’Alterio e Rasha Younes. La tensione è esplosa dopo la notte movimentata e l’uscita della compagna del gieffino napoletano, Valentina Piscopo, dalla Casa.

Lo scontro nella Casa del GF

Il confronto tra Rasha Younes e Domenico D’Alterio è iniziato quando la concorrente ha espresso i motivi per cui diffidava di Valentina. Rasha ha dichiarato di essersi arrabbiata perché Valentina avrebbe cercato di strumentalizzare Omer: “Io mi sono inca**ata perché voleva strumentalizzare Omer”, ha detto visibilmente contrariata. Domenico, alterato, ha risposto: “Ma quale strumentalizzare?”. La discussione è continuata con Rasha che ha aggiunto: “L’hai detto anche tu che lei lo ha usato per farti ingelosire… non si usa un’altra persona per i ca**i tuoi”.

La reazione di Domenico

Domenico ha tentato di difendersi minimizzando l’accaduto: “È stata fatta una provocazione, non è stato strumentalizzato per dieci giorni”. Ma Rasha non si è convinta e ha ribadito che il comportamento di Valentina aveva sollevato dubbi tra gli inquilini della Casa.

L’esplosione finale

La frase di Domenico “Ma pensa alla vita tua invece di pensare alla mia!” ha fatto scattare Rasha, che ha urlato contro il coinquilino: “Allora non venire al Grande Fratello! Risolviti i tuoi problemi fuori oppure cambia programma e vai davanti a un falò! Mi avete rotto il ca**o te e lei!”.