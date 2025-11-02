Dopo il successo al Grande Fratello Vip 7 e l’avventura a Pechino Express nel duo Italia–Argentina insieme all’amica Estefania Bernal, per Antonella Fiordelisi si è aperto un nuovo capitolo professionale. L’ex schermitrice e influencer è una delle protagoniste dell’attuale edizione di Tale e Quale Show, il popolare programma di Rai 1 condotto da Carlo Conti.

“Tale e Quale Show è sempre stato un mio sogno”

In un’intervista rilasciata a Fanpage.it, Antonella Fiordelisi ha raccontato l’emozione di poter finalmente far parte del cast del talent show: “In questi anni mi sono dedicata a mettermi in gioco, a imparare a cantare, ballare e recitare, a fare cose che non avevo mai fatto prima. Grazie a questo programma mi sento più sicura di me stessa. È un’esperienza che ho sempre voluto fare: avevo già fatto il provino una prima volta, ma non ero stata presa”.

L’amore con Giulio Fratini: “Il mio opposto”

Da qualche mese, Antonella Fiordelisi è legata sentimentalmente a Giulio Fratini, imprenditore ed ex fidanzato di Elisabetta Gregoraci. Nell’intervista, la showgirl ha descritto il compagno come una persona completamente diversa da lei per indole e stile di vita: “A differenza mia, lui odia farsi fotografare e stare davanti alle telecamere. Non è il suo mondo e non gli interessa. Nella seconda puntata di Tale e Quale Show era venuto a vedermi tra il pubblico, ma dopo essere stato inquadrato dalle telecamere ha detto che non sarebbe più venuto. In realtà, a parte questo, siamo molto simili. È sensibile, gentile e tranquillo, come me ama stare a casa a guardare un film”.

“Con la Gregoraci ognuno per la sua strada”

Alla domanda su un possibile rapporto pacificato con Elisabetta Gregoraci, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha risposto in modo diretto ma elegante: “Preferisco non parlarne, ma diciamo che io non la sento e nemmeno lui. Ognuno per la sua strada”.