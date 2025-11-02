Negli ultimi giorni, sul web è circolata la notizia di una possibile chiusura anticipata dell’edizione in corso del Grande Fratello. L’indiscrezione, diffusa inizialmente dal sito Affari Italiani, collegava il calo di ascolti del reality ai costi di produzione elevati, suggerendo che Mediaset potesse valutare alternative più economiche, come una telenovela turca in prima serata.

Le indiscrezioni sulla chiusura anticipata

Secondo quanto riportato, la puntata di giovedì 30 ottobre, che ha registrato 1,6 milioni di telespettatori e uno share del 13,1%, avrebbe rappresentato un campanello d’allarme per alcuni dirigenti. Negli uffici di Cologno Monzese si era ipotizzato un possibile ridimensionamento delle dirette o un commissariamento della produzione, con l’obiettivo di contenere le spese senza compromettere troppo la visibilità del format in vista della prossima edizione Grande Fratello VIP, condotta da Alfonso Signorini.

La smentita di Fanpage.it

Fonti interne a Fanpage.it chiariscono però che una chiusura anticipata è da escludere. La programmazione del reality, quindi, resta confermata, così come la linea editoriale e i piani di produzione. Non ci sono decisioni ufficiali di stop anticipato e le puntate previste nelle prossime settimane andranno regolarmente in onda fino a dicembre, come previsto inizialmente.