La sfida Auditel del sabato sera del primo novembre 2025 ha visto un nuovo capitolo nella storica competizione tra Rai e Mediaset. A trionfare è stata Canale 5 con Tu Sí Que Vales, che ha superato Ballando con le Stelle di Rai 1 in termini di share e spettatori.

Tu Sí Que Vales domina la serata con il 25.9% di share

Il talent show di Canale 5, con la giuria composta da Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la new entry Paolo Bonolis, è stato visto da 3.915.000 spettatori con uno share pari al 25,9%.

Ballando con le Stelle si ferma al 23.3% di share

Il dance show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1, ha totalizzato 2.941.000 spettatori con uno share pari al 23,3%.

Ascolti TV degli altri canali – Sabato 1 novembre 2025

Ecco nel dettaglio tutti gli ascolti della serata, secondo i dati pubblicati da Davide Maggio: