La sfida Auditel del sabato sera del primo novembre 2025 ha visto un nuovo capitolo nella storica competizione tra Rai e Mediaset. A trionfare è stata Canale 5 con Tu Sí Que Vales, che ha superato Ballando con le Stelle di Rai 1 in termini di share e spettatori.
Tu Sí Que Vales domina la serata con il 25.9% di share
Il talent show di Canale 5, con la giuria composta da Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e la new entry Paolo Bonolis, è stato visto da 3.915.000 spettatori con uno share pari al 25,9%.
Ballando con le Stelle si ferma al 23.3% di share
Il dance show condotto da Milly Carlucci, in onda su Rai 1, ha totalizzato 2.941.000 spettatori con uno share pari al 23,3%.
Ascolti TV degli altri canali – Sabato 1 novembre 2025
Ecco nel dettaglio tutti gli ascolti della serata, secondo i dati pubblicati da Davide Maggio:
- Rai2 – S.W.A.T.: 712.000 spettatori (4.1%)
- Italia1 – Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini: 668.000 spettatori (4%)
- Rai3 – Tosca: 549.000 spettatori (3.3%)
- Rete4 – Un uomo tranquillo: 489.000 spettatori (3.1%)
- La7 – In Altre Parole:
- Prima parte: 1.279.000 spettatori (7.1%)
- Seconda parte (“In Altre Parole… Ancora”): 589.000 spettatori (4%)
- TV8 – 4 Ristoranti: 328.000 spettatori (1.9%)
- Nove – Accordi & Disaccordi: 396.000 spettatori (2.5%)