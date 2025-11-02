Il clima nella Casa del Grande Fratello continua a surriscaldarsi. Dopo quando accaduto nella notte tra venerdì e sabato, Valentina Piscopo è uscita dalla Casa e, una volta tornata in possesso del suo smartphone, ha deciso di rompere il silenzio. Le sue parole, dure e dirette, sono rivolte a diversi concorrenti, in particolare a Anita Mazzotta, accusata di essere “falsa e furba”.

I sospetti dei concorrenti: tutto un piano tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio?

Negli ultimi giorni, all’interno della Casa più spiata d’Italia, diversi concorrenti hanno iniziato a dubitare della sincerità del rapporto tra Valentina Piscopo e Domenico D’Alterio. Dopo i tre incontri tra i due e la crescente vicinanza di Domenico con Benedetta Stocchi, alcuni gieffini hanno ipotizzato che liti, gelosia e confronti infuocati potessero far parte di un piano studiato prima dell’ingresso nel reality.

A dare voce a questi sospetti è stata proprio Anita Mazzotta, che durante una delle discussioni più accese ha dichiarato: “Sì, io ho pensato che era tutto un piano architettato prima di entrare qui. Posso avere il diritto di avere i miei pensieri. Che poi l’abbiamo pensato quasi tutti. Posso dubitare o no? È possibile dubitare o no? Siamo in diversi a pensare certe cose ed è nostro diritto avere un pensiero”.

Valentina Piscopo fuori dal Grande Fratello: “Un branco di falsi”

Dopo la sua eliminazione, Valentina Piscopo non ha perso tempo nel rispondere alle accuse. Tramite una storia su Instagram, ha espresso tutta la sua delusione nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello, accusandoli apertamente: “Metto in chiaro che io non ero concorrente e non lo sarei mai stata! L’unico motivo per il quale ero lì dentro era per capire e parlare con Domenico! Ma purtroppo il branco, non avendo argomenti – oltre a essere noiosi – ha pensato di attaccarmi!”.

La Piscopo ha poi aggiunto: “Chi mi attacca poi? Chi sa tutto quello che è successo fuori! Ragazzi miei, svegliatevi, perché io ho solo difeso ciò che continuo a sostenere. La mia dimostrazione è quella che ora sono fuori! Non ho bisogno di stare in un contesto di gente falsa! Ma soprattutto dico una cosa: se avessi voluto cavalcare l’onda, avrei lasciato Domenico lì e la cavalcavo tranquillamente, invece mi prendo tutto lo schifo”.

Scontro diretto con Anita Mazzotta

Anche dentro la Casa, prima di uscire, Valentina Piscopo aveva già affrontato faccia a faccia Anita Mazzotta, accusandola di essere manipolatrice e falsa: “E tu, Anita, hai il coraggio di accusare me e Domenico? Ma come ti permetti? Falsa! Sei stata undici giorni fuori e poi sei tornata qui dentro sapendo tutto, sei una furba e una bugiarda”.