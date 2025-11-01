La festa di Halloween al Grande Fratello si è trasformata in una serata di altissima tensione e urla nella Casa più spiata d’Italia. Tutto è iniziato quando “l’ospite” Valentina Piscopo ha affrontato duramente alcuni concorrenti dopo le accuse di aver architettato un piano mediatico insieme al suo compagno Domenico D’Alterio.

Accuse e sospetti: “Era tutto premeditato?”

Da quando Valentina Piscopo è entrata nella Casa per osservare il comportamento del fidanzato Domenico D’Alterio con Benedetta Stocchi, molti gieffini hanno iniziato a sospettare che tra i due ci fosse una strategia studiata a tavolino.

La prima a esprimere dubbi è stata Anita Mazzotta, che ha detto apertamente: “Ragazzi, io penso che potrebbe essere una cosa pensata prima. Lei entra, esce, poi ritorna... A questo punto credo sia tutto premeditato”.

Anche Mattia Scudieri e Grazia Kendi hanno condiviso la stessa teoria, ipotizzando che la coppia abbia preparato “la dinamica del triangolo e della gelosia” prima dell’inizio del programma.

Scontro nella notte: Valentina esplode contro Anita

Durante la cena di Halloween, Valentina ha puntato il dito contro il compagno Domenico, accusando gli altri concorrenti di mettere in dubbio la loro sincerità: “I tuoi amici pensano che abbiamo recitato una scena. Poi c’è una che ha insinuato il dubbio in tutti!”.

Poco dopo, la Piscopo si è scagliata direttamente contro Anita, urlando: “Per me siete folli! Ma poi chi parla? Anita, una che è stata fuori e ha visto tutto lo schifo detto su di noi. Sei una falsa e basta!”.

Le urla sono state così forti che sui social molti spettatori hanno scritto di aver temuto una rissa in diretta.

Domenico D’Alterio perde la calma: “Mi fate schifo!”

A peggiorare la situazione ci ha pensato Domenico, che ha difeso la fidanzata con toni accesissimi, inveendo contro i coinquilini: “Avete pensato che io abbia architettato tutto per fare hype o ascolti. Se lo pensate, fate schifo! Io non so giocare, non potrei mai aver pensato una cosa del genere!”.

Le sue grida hanno costretto Omer e Jonas a intervenire per allontanarlo dal gruppo e riportare la calma.