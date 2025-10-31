Amici non è solo un talent show, ma anche un luogo dove nascono amicizie e, talvolta, storie d’amore. Nell’attuale edizione, i fan hanno notato un particolare avvicinamento tra Flavia Buoncristiani e Gabriele Gard, due cantanti molto apprezzati.

Sguardi e Complicità tra i Banchi del Talent

Negli ultimi daytime, la complicità tra Flavia e Gabriele è diventata evidente: oltre al sostegno reciproco e alle confessioni sulle proprie insicurezze, i due si scambierebbero sguardi e gesti affettuosi che sembrano andare oltre la semplice amicizia.

I fan del programma di Maria De Filippi hanno notato atteggiamenti sempre più affettuosi, suscitando curiosità e speranza tra i fan più romantici.

Il momento clou: il pranzo speciale

L’episodio che ha confermato le voci sui social è avvenuto durante un pranzo speciale: Gabriele Gard, arrivato primo nella sua categoria, ha potuto scegliere un compagno o una compagna con cui condividere il momento. La sua scelta è ricaduta su Flavia Buoncristiani.

Con un sorriso malizioso, Flavia ha chiesto a Gabriele perché non avesse scelto Opi, il suo amico più stretto nella scuola. La risposta di Gabriele è stata uno sguardo eloquente, che ha lasciato poco spazio ai dubbi dei fan più attenti.

Fan in delirio sui social

I fan del talent show hanno immediatamente condiviso clip e commenti sui social, sottolineando l'intesa speciale tra i due cantanti. Molti sperano che questa complicità si trasformi in qualcosa di più concreto, alimentando l'interesse per la loro storia.