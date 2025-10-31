Il Grande Fratello continua il suo percorso televisivo ogni lunedì su Canale 5 e, da questa settimana, anche il giovedì. Questa edizione segna un ritorno alle origini, con concorrenti “Nip”, nuovi opinionisti e l’“usato sicuro” Sonia Bruganelli, volto ormai familiare del reality show.
L’attuale stagione celebra 25 anni di storia del programma, nato nei giovedì sera di Canale 5 con la conduzione di Daria Bignardi, voluta dall’allora direttore Giorgio Gori e prodotta da Marco Bassetti.
Ascolti e performance del Grande Fratello 2025
Nonostante il ritorno alle origini, il Grande Fratello registra una media di poco sotto il 16% di share, in calo rispetto all’edizione precedente che toccava il 18%. Va considerato che la puntata attuale si chiude un’ora prima rispetto alle stagioni passate. L’edizione 2025 dovrebbe terminare il 15 dicembre.
Grande Fratello Vip 2026: Alfonso Signorini al timone
Parallelamente, si prepara anche il Grande Fratello Vip, affidato a Alfonso Signorini. Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, la messa in onda del GF Vip 2026 potrebbe essere posticipata fino a marzo, dopo il Festival di Sanremo 2026.
Questa scelta permetterebbe di alternare le due edizioni del Grande Fratello, evitando il rischio di “overdose” sul pubblico televisivo, come avvenuto lo scorso anno con il programma The Couple, chiuso in anticipo a causa del flop di ascolti.
Ritorno di Giulia Salemi nel GF Vip
Nella nuova edizione del GF Vip potrebbe esserci anche un gradito ritorno: Giulia Salemi potrebbe riprendere il ruolo di “portavoce del sentiment social”, già ricoperto durante l’ultima edizione Vip vinta da Nikita Pelizon, come anticipato da Amedeo Venza.